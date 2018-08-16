Turkcell Atletizm Süper Ligi final kademesinde heyecan sürüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Turkcell Atletizm Süper Lig’de final kademesinin ilk gün yarışmaları dün tamamlandı. Erkeklerde ENKA ilk günde Fenerbahçe’nin dört puan önünde yer alırken, ilk kademede sarı-lacivertli kulüple arasındaki puan farkını kapattı.

Bursa’daki Atıcılar Atletizm Pisti’nde gerçekleşen Turkcell Atletizm Süper Ligi final kademesinde birinci gün geride kaldı. Yarışmalarda bir Türkiye rekoru kırılırken, bir de rekor denemesi gerçekleşti. Kadınlar sırıkla atlamada yarışan ENKA atleti Buse Arıkazan, açık sahada Demet Parlak ile paylaştığı 4.30’luk Türkiye rekoru derecesine beş santimetre ekledi. Arıkazan, takımına sekiz puan kazandırırken, 4.35 ile yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Fenerbahçe’nin başarılı yüksekçisi Alperen Acet, lig finalinde müsabakayı 2.20’lik atlayışıyla kazandı. Alperen, 2.06, 2.09 ve 2.20’yi ilk hakkında geçtikten sonra 2.31’de rekor denedi ancak çıtayı aşamadı.

Erkekler 100 metre yarışında Avrupa üçüncüsü Jak Ali Harvey, 200 metrenin Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev’i geçti. ENKA atleti Harvey, 3.0 arkadan esen rüzgar nedeniyle rekor olarak kayda geçmeyen 9.91’lik bir derece yaparken, Ramil Guliyev de 9.98 ile çizgiyi geçti. Günün ilgi çekici sonuçlarından biri de cirit atmadaydı. Bursaspor formasıyla yarışan Fatih Avan, üç yıl sonra ligde ilk kez yarış kazanma başarısı gösterdi. Avan, 71.79 ile ipi göğüslerken, Galatasaray’dan Ümmet Değermenci 71.46 ile ikinci oldu.

Kadınlarda Ivet Lalova, 11.25’lik dereceyle ipi göğüslerken, Mizgin Ay 11.53’lük performansıyla en iyi derecesini geliştirdi. Yarışta Anadolu Üniversitesi formasıyla koşan Burcu Erdemir de 11.92 ile finiş gördü. 5000 metrede Avrupa üçüncüsü Yasemin Can, Fenerbahçe’nin Kenyalı atleti Stacy Jepkemoi ile çekiştiği yarışı ikinci tamamlarken, 400 engellide Elif Gören 58.03 ile sekiz puanı ENKA’ya getirdi. İlk gündeki 10 yarışmanın yedisini kazanan ENKA, toplam puanda Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 24’e yükseltti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise yaptığı açıklamada Bursa’da son Avrupa Şampiyonası\'nda dereye giren, girmeyen bütün sporcuların bulunduğuna işaret ederken, “Bursa atletizmi için önemli bir gün. Yarışmalara katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum, ligde yarışan bütün kulüplerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah atletizmi daha da büyüterek daha da gelişerek hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız çünkü dünyanın gündeminde olan bir branşı dünyanın daha üzerine taşıyabilmek bütün atletizm camiasının hem görevi hem hizmeti hem de amacıdır. Biz de hep birlikte buraya ulaşmak istiyoruz” dedi.

Ligin ikinci ve son gününde ise bugün yapılacak 20 yarışmanın ardından şampiyonlar ve ligden düşen ikişer ekip belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışlardan detaylar

-Federasyon başkanından görüşler

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