Türkçeleştirilince anlamsızlaşan yabancı grup adları

Gençken odanıza posterlerini astığınız hayranlıkla dinlediğiniz grupların adlarını Türkçeye çevirince ilginç sonuçlar çıkabiliyor. Ama bu yine de onların pek çok başka gruba ilham verdiği, gençliğimizi ve şimdimizi şenlendirdikleri gerçeklerini değiştirmiyor.

Radikal’de yer alan habere göre, bazı yabancı grupların adları Türkçeleşince böyle anlamsızlaşıyor:

1. Destiny’s Child: Kaderin Evlatları

Beyoncé Knowles’ın hayatımıza ilk girdiği grubun adı. Say My Name şarkısıyla 1999 yılında hayatımıza hızla girmiş olan, 3 dev güzel siyahi hanımdan oluşan gruptur aynı zamanda. (1999 dedim de aklıma geldi; ON BEŞ YIL OLMUŞ!) (#Offff dev yaşlandık) Pek dindar olan grubun bu adı seçmesinin sebebi, Hristiyanlık’taki Eski Ahit’te yer alan Yeşaya Kitabı’ndaki bir pasajdır.

2. Coldplay: Soğuk Çalar

Bir ‘Long Play’ vardır hani, uzun süre çalınabilen plak… İşte bu da onun soğuk olanı. Şaka bir yana, Coldplay adı Child’s Reflections adlı bir şiir antolojisinde yer alan ve Philip Horky’ye ait olan bir şiirden geliyor. Vokal Chris Martin’in yakın arkadaşı olan Tim Crompton bu ismi öneriyor ve grup Coldplay adıyla sahneye çıkmaya başlıyor.

3. Yeah Yeah Yeahs: İvit İvit İvitler

Karen O, grubun adının New York’da sık sık kullanılan “iyi peki/neyse” anlamındaki “yeah yeah yeah”den geldiğini söylüyor. Bir hayli basit.

4. Backstreet Boys: Arka Sokağın Oğlanları

2000 ve sonrasında doğanlar şu an ekrana boş boş bakıyor olmalı. Onlar doğduğu sırada müzik listelerini delip geçen, ergen kızların kalbini hoplatan 5 aşırı yakışıklı erkekten oluşan Backstreet Boys’u bilmiyorlardır herhalde. Grubun adı, Orlando’da gençlerin takıldığı Backstreet Market adlı bölgeden geliyormuş. Üstelik inanmazsınız, Avrupa’da hala konsere çıkıyorlar. En yakın konserleri 22 Temmuz’da, İtalya’da yapılacak.

5. Boyz II Men: Oğlandan Erkeğe Doğru

Amerikan R&B grubu Boys II Men, çok bilindik bazı romantik şarkıların yaratıcısı. Mariah Carey’le düet yaptıkları One Sweet Day şarkısı, 16 hafta boyunca Amerika’daki müzik listelerinde 1 numarada kalmış ve rekor kırmıştı. İsimlerinin böyle pespaye bir çevirisi olması onların suçu değil. Aslında bu isim, New Edition grubunun 1985’te çıkan bir şarkısının da başlığı. Söz konusu şarkı Hristiyan müzik grubu New Edition’a büyük bir başarı getirmişti.

6. Radiohead: Radyo Kafası

Grup üyelerinin organik ve kimyasal madde kullanımında rekora koştuğunu düşününce, grubun adı ‘Kafam bi’ radyo’ olarak da çevrilebilir aslında. Thom Yorke’un insanlığa armağanı olan Radiohead’in adının nereden geldiği hakkında en güçlü tahmin, Talking Heads (Konuşan Kafalar) grubunun bir şarkısından esinlenmiş olmaları. Grup, True Stories albümünde yer alan Radio Head şarkısının “albümdeki en az sinir bozucu şarkı” olduğunu söylemiş sonraları.

7. Arctic Monkeys: Kutupsal Maymunlar

Grubun vokali Alex Turner, “Bu bir grup için çok kötü bir ad seçimi” demiş. E adam neden bu ismi koydunuz o zaman, diye sorası geliyor insanın. Grubun gitaristi Jamie Cook’un icadı olan Arctic Monkeys adının nereden geldiği ise bir muamma. Cook bu ismin aklına nereden geldiğini grup üyeleri dahil kimseyle paylaşmamış.

8. Pearl Jam: İnci Reçeli

90’lı yıllardaki bir röportajında Eddie Veder, büyük büyükannesi Pearl’ün bir Kızılderili ile evli olduğunu, Veder ufakken müthiş peyote reçeli yaptığını söylemiş. Ancak 2006 yılında Rolling Stones’a verdiği bir röportajda, Vedder bu hikayenin “Tamamen saçmalık” olduğunu söylemişti. Asıl hikaye şu: Jeff Ament grubun adının Pearl olmasını istemişti. İncinin şahane bir şey olduğunu, kum gibi küçük bir şeyden inci üretebilmesinin harika olduğunu düşünen Ament’ın önerisi kabul edildi. Akabinde grup bir Neil Young konseri sonrası “Pearl Jam” ismine karar verdi.