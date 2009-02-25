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Türkçe ülkelerinin ortak TV'si 21 Mart’ta...

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Türkçe konuşan ülkelerin ortak televizyon kanalının 21 Martta yayına başlayacağını söyledi.

25 Şubat 2009 02:00

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Türkçe konuşan ülkelerin ortak televizyon kanalının 21 Martta yayına başlayacağını söyledi.


Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu televizyon kanalının Türkçe konuşan ülkeler arasında ilişkileri geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Azerbaycan Türkçesinin Türkiye'de anlaşıldığını belirten Şahin, bu nedenle Azerice yayınların olduğu gibi yayımlanacağını, diğer ülkelerin programlarının ise Türkiye Türkçesine tercüme edilerek, alt yazıyla yayına verileceğini belirtti.

Şahin, tüm Türk dili konuşan ülkelere eşit süre tanınacağını ve hazırladıkları haber ve programların içeriğine müdahale edilmeyeceğini bildirdi. Şahin, 24 saat faaliyet gösterecek bu kanalda her bir ülkeye 4 saat süre tanınacağını söyledi.

Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili soruna da değinen Şahin, "Karabağ mevzusu her iki ülkenin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye halkı, Azerbaycan halkının acılarını paylaşıyor" dedi.

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