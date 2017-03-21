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Yaşam

Türkçe şarkıyla İsrail'de birinci oldu

İsrail'deki 'O Ses' müzik yarışmasını, Türk asıllı Sapir Saban, İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' parçasıyla kazandı

21 Mart 2017 00:23

Türkiye'de de 'O Ses' adıyla yayınlanan müzik yetenek yarışmasının İsrail'deki versiyonunu, Türk asıllı İsrail vatandaşı Sapir Saban kazandı. Saban, finalde İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını söyledi.
 
DHA'da yer alan habere göre, Saban, Türkçe olarak seslendirdiği şarkıyla İsrail'de gündemine oturdu.
 
Yarışmanın önceki programlarında da seyircilerden ve jüriden büyük beğeni almış olan Saban, finalde yarıştığı cumartesi akşamki son programda, İbrahim Tatlıses şarkısıyla galip geldi.
 
Salondaki pek çok kişinin de sözlerine eşlik ettiği performans, İsrailli 'Kanal 2' izleyicileri, konuklar ve jüriden büyük beğeni aldı.

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