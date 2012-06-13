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Yaşam

Türkçe Olimpiyatları'na katılan Makedon çocuklar zehirlendi

Makedonya ekibinin bazı üyelerinde, gece saatlerinde bulantı, kusma ve karın ağrısı görüldü

13 Haziran 2012 13:20

Ankara’da Türkçe Olimpiyatları için gelen Makedonya ekibinin üyeleri, yedikleri yemekten zehirlendi.
 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir otelde konaklayan Makedonya ekibinin bazı üyelerinde, gece saatlerinde bulantı, kusma ve karın ağrısı görüldü.

Vaka sayısının artması üzerine hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Otele, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaklaşık 15 kişi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Grubun mihmandarı, ekibin akşam saatlerinde Kızılay'da bir restoranda yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Hastane yetkilileri Makedonyalı gurubun sağlık durumlarının iyi olduğunu ve sabah saatlerinde taburcu edilebileceklerini belirtti.

Bu arada otel çalışanları, habercilerin görüntü almalarına engel olmaya çalıştı.

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