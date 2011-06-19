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Yaşam

TÜRKÇE OLİMPİYATLARI ALTINPARK ETKİNLİKLERİ ANKARA (A.A)

19 Haziran 2011 18:43

-TÜRKÇE OLİMPİYATLARI ALTINPARK ETKİNLİKLERİ ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Uluslararası Türkçe Öğretimi Derneğince düzenlenen 9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Kültür Şöleni, renkli görüntülere sahne oluyor. Olimpiyatlar kapsamında Türkiye'ye gelen 130 ülkeden yaklaşık bin öğrencinin katıldığı şölen, Altınpark'taki etkinliklerle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlik, ABD'den gelen bir öğrencinin, ''Hoşgör Sen'' şarkısını seslendirmesiyle başladı. Ardından Bosna Hersekli öğrenciler Aşık Veysel'in ''Uzun İnce Bir Yoldayım'' türküsünü okudu.  Kosovalı öğrenci, Sezai Karakoç'un ''Ey Sevgili'' şiiriyle seyircilerden büyük alkış alırken, Iraklı ekip halk oyunları gösterisiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.   Alman öğrenci de Sertap Erener'in ''Yanarım'' şarkısını seyirciler eşliğinde seslendirdi. Moldovalı iki öğrencinin rol aldığı ''Temel ile Dursun İlkçağ'da'' skeçi, Tataristanlı öğrencinin seslendirdiği ''Gel Teskere'' şarkısı beğeni topladı. Açık havada kurulan platformda gösterilerini sergileyen öğrenciler, Türkçe şarkıların yanı sıra ülkelerinin kültürlerini, yöresel kıyafetlerini, danslarını ve müziklerini de tanıttı. Öte yandan, etkinlikler boyunca ''9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'' yazılı afişi taşıyan uçak, Altınpark üzerinde tur attı. Türkçe Olimpiyatları kapsamındaki ''Şarkı Finali'' 21 Haziran'da, ''Şiir Finali'' ise 22 Haziran'da İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak.  Olimpiyatların Ödül Töreni ise 25 Haziran Cumartesi günü Ankara ASKİ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.  Konuk öğrenciler, 30 Haziran'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak kapanış töreniyle Türkiye'ye veda edecek.

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