Türkçe konuşan girişimciler Çorlu'da

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) gerçekleştirdiği, \'Türkçe Konuşan Girişimciler\' programı kapsamında Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine gelen 40 girişimci, iş insanları ile ikili işbirliği görüşmelerinde bulundu.

TOBB tarafından bu yıl 20\'ncisi gerçekleştirilen \'Türkçe Konuşan Girişimciler\' programı kapsamında 20 ülkeden 40 girişimci Tekirdağ\'da Çorlu ilçesine gelerek, iş insanları ile ikili işbirliği görüşmelerinde bulundu. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası\'nda düzenlenen toplantıya Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, odanın üyeleri ile 20 ülkeden gelen iş insanları katıldı. Çorlu Ticaret Odası Başkanı İzzet Volkan, toplantının önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Bugün 20 ülkeden fazla hepsi Türkçe konuşan yabancı yatırımcıyı odamızda ağırlıyoruz. Ana amaç buradaki girişimcilerimizi işbirliği yapıp ticari hacmin artırılması ticarette dil bazen engel olabiliyor. Burada Türkçe konuşan büyük yatırıcıları bölgemizde ağırlıyoruz. Bölgemizdeki iş insanlarına ticareti artırıp hem ihracatımızı artırmak hem de ithalat maliyelerimizi düşürmesi anlamında fayda sağlıyoruz. İnşallah tüm üyelerimiz bu ikili görüşmelerden kazanç sağlayacaktır. Burada oluşan ticari kazanç her şeyden önce memleketimiz için çok ciddi bir fayda oluşacaktır. Beklentimizin çok üstünde bir katılım oldu Çorlu iş dünyası girişimcileri bunu çok iyi değerlendirdi. Bu organizasyonda bir araya gelip görüşmelerine başladılar. Bunun sonuçlarını bizler de takip edeceğiz. Her ülkenin kendi masası var, her sektörün kendi masası var. Hem görüşme yapıp hem de ürün tanıtımlarını yapmaktadırlar. Bölgemiz için ülkemiz için bu görüşmelerin hayırlısı olmasını temenni ediyorum.\"

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, \"Odalar ve Borsalar Birliği\'nin önderliğinde, Türkçe konuşan ülkelerin girişimcileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkçe konuşan ülkelere olan gönül bağımızı ticari ilişkilerle de güçlendireceğiz. Bu sinerjiye Çorlu olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkçe konuşan girişimciler, Türkiye\'nin sınırları dışındaki gücüdür. Sizler, Türkiye ile ülkeleriniz arasında sağlam bir köprü oluşturuyorsunuz. Türkiye bugün büyük iç pazarı ve rekabetçi endüstrisi ile sayısız fırsatlar sunmaktadır. Türkiye şimdiden hızla büyüyen ve dönüşen ekonomisi, dinamik nüfusu ve en önemlisi de cesur müteşebbisleriyle bölgesinin ve dünyanın önemli aktörlerinden birisi haline gelmiş durumdadır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI