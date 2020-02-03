Türkçe kısaltması 'ANAM' olan kuruluşun orijinal adı nedir?

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı.



Ekran başında izleyenler sosyal medya ve internet üzerinden ilgi çeken sorunun cevabını araştırmaya başladı. 30 bin TL değerindeki para ödülüne sahip olan soru şu şekilde; Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?



Pazartesi ve cumartesi günleri ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı.



3 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümde büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenler o sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?

SORU:

Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?

A - NATO

B - CERN

C - NASA

D - OPEC

Doğru cevap B şıkkı.