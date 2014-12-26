'Türkçe felsefe yapıyoruz, o bilmiyor'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dil devrimini hedef alan sözleri eleştirilere neden oldu. Daha önce “Zaman zaman söyleniyor, ‘Türkçe ile felsefe, bilim yapılmaz, bilim dili kurulmaz’ deniyor. Bunların tamamı ırkçılık kokan açıklamalardır” diyen Erdoğan’ın önceki gün “Türkçe ile felsefe yapılamaz. Ya Osmanlıca ya İngilizce kullanmanız lazım” sözlerini eleştiren Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İoanna Kuçuradi, “Biz Türkçe felsefe yapıyoruz, yayınlarımız da var. Ama belli ki kendisi bunu bilmiyor" dedi.

Osmanlıcanın öğretildiği ilahiyat fakültelerinde felsefe derslerinin kaldırılması, ortaöğretimde ise felsefe dersi saatlerinin azaltılması dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Emre Döker'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önceki gün yapılan TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde, Dil Devrimi’ni hedef alarak “Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız” demesine tepki gösteren Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İoanna Kuçuradi, “Biz Türkçe felsefe yapıyoruz, yayınlarımız da var. Ama belli ki kendisi bunu bilmiyor. Şunu da söylemeliyim, Türkçe bugün felsefe yapmaya çok elverişli bir dil. Kullanılan terimler, Batı dillerindeki gibi yüklü değil. Bu da Türkçe felsefe metinlerinin okura ulaşmasını kolaylaştırıyor” dedi.

Dil alanındaki çalışmalarıyla tanınan Necmiye Alpay, Erdoğan’ın bu tür tartışmalarla, 17-25 Aralık’ın yıldönümünde gündemi saptırmaya çalıştığını belirtti. Alpay, “Her anadilinde felsefe yapılabilir. Tarihsel koşullarda bazı diller gelişmemiş olabilir ama Türkçe bunlardan biri değildir. Erdoğan bu sözlerle felsefecilere ve Türkçeye ayıp ediyor” dedi.

Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Betül Çotuksöken, “Her filozof dili, kendi söylemi olarak yeniden yaratır. Şiir geleneği bu denli güçlü olan bir dilin felsefece güçlü olmaması mümkün müdür? Felsefe günlük dille, doğal dille yapılır ve Türkçe de felsefece işlenmiş doğal dillerden biri olarak bu bağlamda çok başarılıdır” ifadelerini kullandı.

Yazar ve eleştirmen Konur Ertop, “Dilimizin bir gecede yok edildiğini, bugünkü Türkçeyle felsefe yapılamayacağını söylemek kültürümüzün gelişimine, bilim dünyamıza ağır hakarettir. Cumhuriyet Aydınlanmasını küçümsemektir. Osmanlıcanın evrensel bilimin, felsefenin kavramlarını karşılamakta yetersiz kaldığını günümüzden 150 yıl önceki Osmanlı aydınları bile görmüştü” diye konuştu.

Dil devriminin Türkçeye binlerce kelime kazandırdığını söyleyen emekli öğretim üyesi Efdal Sevinçli, “Cumhurbaşkanı Türkçeyi bilmiyor. Türkçeyle Arapçayı karıştırıyor ama Arapçayı da bilmiyor” dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir de Erdoğan’ın “freni patlamış kamyon” gibi ilerlediğini savunarak “Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nden hınç almak için ne yaparsa yapsın, bu ülkede ne karma eğitimden, ne de Türkçeden vazgeçeriz. Oy almak için yapılmış politik hareketlerin ne bilimsel ne de pedagojik gerçekliği vardır. Bu sözler ülke gerçeklerinden çok uzaktır” diye konuştu.

'Hayretle izliyoruz'

Erdoğan’ın sözlerini “hayret ve ibretle izlediklerini” belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Rejimle ve Cumhuriyetle olan sorunlarını artık gizlemekten vazgeçtiklerinin çok açık bir göstergesidir, modernleşmeyi reddetmektir, gericiliktir, geri kafalılıktır ve yobazlıktır. Türkiye’de harf devriminin ortadan kaldırılması bir değil bin tane Erdoğan olsa da mümkün değildir” dedi.