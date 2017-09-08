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Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı'nda uygunsuz hareket (2)

SELÇUK ERDEM: SORSAYDINIZ OKUL KİTABI İÇİN UYGUN OLMADIĞINI SÖYLERDİM 6'ncı sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer alan karikatürist Selçuk Erdem’in buz parçası üzerindeki bir kutup ayısının sudaki bir adama pençesini uzatarak, yaptığı uygunsuz

08 Eylül 2017 21:19

SELÇUK ERDEM: SORSAYDINIZ OKUL KİTABI İÇİN UYGUN OLMADIĞINI SÖYLERDİM
6\'ncı sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer alan karikatürist Selçuk Erdem’in buz parçası üzerindeki bir kutup ayısının sudaki bir adama pençesini uzatarak, yaptığı uygunsuz hareket eğitim camiasında tepkiye neden olurken Erdem, tepkisini Twitter\'dan paylaştı. Erdem, yayınladığı mesajda \'Karikatürleri izin almadan kullanırsanız başınıza bunlar gelir. Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim\' dedi.

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