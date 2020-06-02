Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin lira, aylık 24 bin lira

Gözde tatil beldesi Türkbükü’nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilere gönderdiği davet e-mail’inde belirtilen ücretler şaşırttı. Koronavirüs salgını sonrası fiyatlarını güncelleyen otelde iki şezlong için istenen ücret günlük bin, aylık 24 bin lira. Üstelik buna oda ve yemek dahil değil.

İlk seçenek

İki kişilik aylık 24 bin, günlük bin lira olan pakette şunlar var:

Maksimum 4 sandalye

Maksimum 3 şezlong

Gün içinde kişi başı ikişer plaj havlusu

İki kez sıcak-soğuk havlu servisi

11.00-15.00’te meyve tabağı

Yiyecek ve içecek harcamalarında yüzde 10 indirim

İkinci seçenek

İlk seçenektekilere ek olarak menüden günde bir sefer bir adet başlangıç, bir adet taş fırın ya da ana yemek siparişi verilebilir.

Bu paketin ücreti ise aylık 48 bin lira, günlük ise 2 bin lira olarak belirlendi.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, "Sonuçta 'Private hizmet', rakamlar normal" dedi

Hürriyet'ten Cenkel Tezel imzalı habere göre, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, konuya ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu rakamlar normal. Otel ‘Sana özel hizmet veriyorum, şezlonguna başka kimse oturmayacak’ diyor, loca veriyor. Otellerden kapasitesini yarı yarıya düşürmesi isteniyor. Bu da otellerin maliyetlerini ikiye katlıyor. Sonuçta bu ‘private’ hizmet, senden başka hiç kimse şezlonga elini sürmüyor, sırtını yaslamıyor. Türkiye bu noktada yerli turizmin dışında yabancı turizmde de böyle müşterileri hedeflemelidir. Her şey dahil sistemden bu sisteme geçmelidir.”