'Türkbükü güzellerini assınlar'

Aysun Kayacıy'la görüşen Sabah yazarı Ayşe Özyılmazel, Kayacı’nın açıklamalarına köşesinde yer verdi.İşte Özyılmazel’in yazısı;Vatan Şaşmaz'ın 'Asker dolaplarına Aysun'un fotoğraflarını asıyorlar' açıklamasını okuyunca Aysun'u aradım. Setten çıkmış okula koşturuyordu. 'Anadolu Medeniyetleri' sınavı vardı. "Ezberlemekten bittim bir sürü terim var" diye anlatıyordu halini. Sınavdan çıkınca yine sete gideceğini de ekledi. "Peki bugünkü habere ne diyeceksin Aysun. Asker dolaplarına artık senin fotoğraflarını asıyorlarmış..." Önce duruyor sonra şöyle bir açıklama yapıyor: "Gerçek beni tanısalardı asmazlardı!" Beklemediğim cevap karşısında şaşırıyorum; "Allah Allah o niye?" "Eğer evde oturup bir elinde cımbız bir elinde ayna bir kadın olmadığımı, sabah akşam harıl harıl çalıştığımı bilseler fotoğrafımı asmazlardı. Çünkü genelde erkekler bu kadar çalışan kadın sevmezler." Sonra da şu cümleyi ekliyor: "Bu arada benim mayolu resimlerim on yıllık! Türkbükü güzellerininki daha taze, bence onlarınkini assınlar!"