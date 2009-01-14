T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Türkbükü güzellerini assınlar'

'Askerler dolaplarına Aysun'un fotoğraflarını asıyorlar' haberine Kayacı ‘Türkbükü güzellerini assınlar’ şeklinde cevap verdi.

14 Ocak 2009 02:00

Vatan Şaşamaz’ın 'Askerler dolaplarına Aysun'un fotoğraflarını asıyorlar' açıklamasına Aysun kayacı ‘Türkbükü güzellerini assınlar’ şeklinde cevap verdi. 

Askerler artık Aysun'a bakıyor

Aysun Kayacıy'la görüşen Sabah yazarı Ayşe Özyılmazel, Kayacı’nın açıklamalarına köşesinde yer verdi.

İşte Özyılmazel’in yazısı;

Vatan Şaşmaz'ın 'Asker dolaplarına Aysun'un fotoğraflarını asıyorlar' açıklamasını okuyunca Aysun'u aradım. Setten çıkmış okula koşturuyordu. 'Anadolu Medeniyetleri' sınavı vardı. "Ezberlemekten bittim bir sürü terim var" diye anlatıyordu halini. Sınavdan çıkınca yine sete gideceğini de ekledi. "Peki bugünkü habere ne diyeceksin Aysun. Asker dolaplarına artık senin fotoğraflarını asıyorlarmış..." Önce duruyor sonra şöyle bir açıklama yapıyor: "Gerçek beni tanısalardı asmazlardı!" Beklemediğim cevap karşısında şaşırıyorum; "Allah Allah o niye?" "Eğer evde oturup bir elinde cımbız bir elinde ayna bir kadın olmadığımı, sabah akşam harıl harıl çalıştığımı bilseler fotoğrafımı asmazlardı. Çünkü genelde erkekler bu kadar çalışan kadın sevmezler." Sonra da şu cümleyi ekliyor: "Bu arada benim mayolu resimlerim on yıllık! Türkbükü güzellerininki daha taze, bence onlarınkini assınlar!"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24