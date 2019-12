Türkan vizyona giriyor

T24

'Gözyaşlarım, saçlarım kesildiği için değil Türkan Saylan için aktı'

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki galaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, filmin yönetmeni Cemal Şan, oyuncu ve teknik ekip kadrosunun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Saylan'ın Türkiye'de bir çığır açtığını belirterek, ''Geçen gün Muş'a gittik. Orada birçok kız ismini değiştirerek Türkan Saylan adını almış. Bu önemli bir şeydir. Yani Türkan Saylan hayatını kaybetmiş olsa bile, milyonlarca Türkan Saylan yaratarak hayatını kaybetti'' dedi.Tekin, Türkan Saylan'ın, Türk kadınına örnek olabilecek bir insan olduğunu ifade etti.Bir gazetecinin, ''Türkan Saylan'ın son günlerinde yaşadığı Ergenekon soruşturmasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine de Tekin, ''O, demokrasi açısından insanlık ayıbıydı. Bir kere her şeyden önce kanser tedavisi gören bir insanın böyle bir muameleye tabi tutulması ne insanidir, ne vicdanidir, ne de hukukidir. Bunu kabul etmek mümkün değildi ve bu muameleden dolayı da toplumun her kesimi ciddi tepki göstermiştir'' şeklinde konuştu.Tekin, ''Türkan'' filmini herkesin izlemesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:''Hayatını başka insanların hayatları için vakfetmiş bir insanın bütün yaşamını bir filme nakletmek zor. Filmdeki baskın sahnesi apayrı bir konu. Orada güvenlik görevlileri de bir tereddüt içinde, 'Biz niye geldik acaba, kitaplar arasında ne aranabilir ya?' Yani hocanın kanser tedavisi gördüğünü herkes bilmesine rağmen, şahsen ben yetkili olsam, ortada bir suç unsuru olsa bile yine o muameleyi yapmam. Çünkü insani değil. Sadece hukuken, vicdanen değil, inançlarımıza da aykırı. Ben kişisel olarak filmin çok ciddi bir gişe yapacağını tahmin ediyorum.''Filmin yapımcısı Ata Türkoğlu ise, Türkiye'nin önemli ve değerli insanlarını seyirciyle buluşturmak için büyük emek harcadıklarını söyledi.Toplumda görünmeyen kahramanlar olduğunu ifade eden Türkoğlu, Türkan Saylan'ın da bu kahramanlardan biri olduğunu ve ülkesi için hiçbir karşılık beklemeden ve gece-gündüz demeden çalıştığını belirtti.Filmde Türkan Saylan'ı canlandıran sanatçı Rüçhan Çalışkur da ''Tek amacımız, gençlere örnek olabilecek bir film bırakabilmek ve hangi dalda olursa olsun Türkan Saylan gibi cesur, ilerici ve insan sevgisiyle dolu insanlar yetiştirebilmek'' diye konuştu.Çalışkur, çekimler sırasında çok defa ağladığını belirterek, ''Gözyaşlarım, saçlarım kesildiği için değil, Türkan Saylan için aktı. Bu gözyaşlarını hala da döküyorum. Saçlarım kesildiğinde Türkan Saylan'ın o an neler hissettiğini düşündüm'' dedi.Filmin senaryosunda ''Tek ve Tek Başına Türkan'' kitabından esinlenilen yazar Ayşe Kulin de Saylan'ın on binlerce çocuk için umut olduğunu söyledi.Kulin, Saylan'ın örnek bir insan olduğunu belirterek, ''O örneği ne kadar çok genç seyrederse, ne kadar çok Türk insanı seyrederse örnek olur. Türkan hocayı tanıyanlar Ergenekon soruşturmasında adının geçmesine gülüp geçiyor. Ciddiye alınır tarafı yok. Böyle bir şey geldi başına. Allah'tan içeri almadılar. Hastaydı. Pek çok insan gibi o da bir haksızlığa uğradı. Türkan hocayla ilgisi olmayan işler bunlar. O bir bilim insanı ve bir hekim. Onun Ergenkon'la falan bir ilişkisi olamaz, bunu da herkes biliyor, bu başka nedenlerle yapılan bir şey'' diye konuştu.Gösterim öncesinde filmde rol alan oyunculara plaket takdim edildi.Film bugün vizyona girecek.