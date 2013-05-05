Türkan Şoray'dan 'Milli içki' yorumu

Türkan Şoray, Gönül Kahvesi’nin Maltepe’deki şubesini açtı. Canlı müzik eşliğinde kahve içen Türkan Şoray, kendisini görmeye gelen hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirip sohbet etti. Yoğun ilgi yüzünden açılış yaklaşık 6 saat sürdü.

Ünlü sanatçı, son dönemin en çok konuşulan polemiklerinden olan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "milli içkimiz ayrandır" sözlerini de yorumladı. Kahvenin Türk geleneklerinden geldiğini hatırlatan Şoray, “Ayran da, kahve de bizim kültürümüzdendir. Bu yüzden hepsinin yeri ayrı. Hangi niyetle içerseniz ona göre o sizin milli içkiniz olur. O zaman çay da milli içkimizdir diyebiliriz” dedi.