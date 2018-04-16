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Kültür-Sanat

Türkan Şoray'ın gençliği gazete ilanıyla aranıyor

Müjdat Gezen, yeni müzikalinde Şoray'ın gençliğini canlandıracak oyuncuyu gazete ilanıyla arıyor

16 Nisan 2018 10:26

Müjdat Gezen, yeni müzikalinde Türkan Şoray’ın gençliğini canlandıracak oyuncuyu gazete ilanıyla arıyor.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Gezen, hem yazıp hem de yönetmenliğini üstlendiği müzikal için oyuncu arayışında. Usta tiyatrocu, projede Türkan Şoray’ın gençliğini canlandıracak oyuncuyu bulmak için geçtiğimiz pazar günü gazetelere ilan verdi.

 “Türkan çok eski dostum. Gençliğini oynayacak kız için ‘Seçim yapalım’ dedi. Biz de böyle bir ilan verdik. Adaylar içinden ilk 3’e giren kızları Türkan’a götüreceğim, gençliğini kimin oynayacağına kendisi karar verecek.”  

 

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Gazetegazete ilanıTürkan ŞorayMüjdat Gezen

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