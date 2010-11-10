Türkan Şoray Suriye'de dizi film çekecek

T24- Türk Sinema'sının Sultan'ı Türkan Şoray, Suriye'de, konusu gereği Şam'dan Halep'e uzanan dizi film çekmeye hazırlanıyor.

Senaryosu henüz hazırlık aşamasında bulunan projenin yapımcılığına da ortak olabileceğini belirten Şoray, 1900'lü yılların başında geçen bir hikayenin anlatılacağı dizinin senaryo tasarımının kendisine ait olduğunu kaydetti.



Şoray, oyuncu olarak yer alacağı projeye ilişkin detayların sürpriz kalmasını istediğini vurgulayarak, "Ancak şu kadarını söyleyebilirim: Bu, Ortadoğu'da 1-2 ülkeyle ortak yapım olabilir. Tabii Ortadoğu'dan oyuncular da yer alacak" dedi.







Dizi projesi nedeniyle film festivaline katılması için aldığı davetin kendisini iki kat heyecanlandırdığını anlatan Şoray, "Bu daveti alınca bu yüzden de heyecanlandım. Dizinin çekileceği mekanları görmek, senaryonun hazırlanmasına katkıda bulunacak" diye konuştu.







Yüzlerce yıllık tarihi dokusunu bugüne kadar korumuş olan Eski Şam bölgesini gezen Şoray, Şam'ın, dönem hikayesi anlatan diziler veya filmler için çok uygun söyledi.





Şoray, "Suriye ile ortak tarihe sahibiz. Buranın her yeri tarih kokuyor, mimarisi çok bize yakın, insanları sıcak. Buralar, (film veya dizi) konularımızı rahatlıkla uygulayabileceğimiz mekanlar diye düşünüyorum" dedi.



