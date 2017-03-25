Türkan Şoray: Sinemaya kırgınım

Türkan Şoray bu kez "Sinemam ve Ben" adlı otobiyagrafisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabı için önceki akşam düzenlenen kokteyle katılan Türkan Şoray, "Çok büyük haksızlıklar yaşanıyor sinema sanayiinde. Bir tekelleşme var, maalesef ki onun kurbanı olduk" dedi.

Cumhuriyet'ten Emrah Kolukısa'ya konuşan Türkan Şoray, "Herkese eşit davranılmıyor" diyerek sinemanın içinde bulunduğu hale dair gözlemlerini anlattı. Yeşilçam'ın Sultan'ı Şoray, bundan sonra kitap yazmaya devam edebileceğini söylüyor.

Emrah Kolukısa, Türkan Şoray'ın katıldığı kokteyle dair gözlemlerini şöyle aktarıyor:

"O sinemamızın en büyük yıldızı. Bu topraklarda yaşayıp da onun gözlerini tanımayan, o gözlerde sonsuz aşk rüyaları görmeyen var mıdır? Sinemamızın ondan daha çok sevilen, daha çok özlenen bir yıldızı oldu mu? Kameranın da en sevdiği değil miydi o? Karşılıklı bir aşk değil miydi bu? “Sinema benim aşkım” diyen de kendisi değil mi? Yine de “Sinemaya kırgınım” diyor işte. Bunu söylerken sesi titriyor, o benzersiz gözleri doluyor. Bir iki dakika sonra, karşısındaki kamera ve muhabir ordusunun da etkisiyle belki, kendini gülmeye zorlayacak, ama öncesinde 2 yıl önce yönetmenliğini üstlendiği filme atfen şu sözleri de söylemeden edemeyecekti: “İki senedir sustum ama, çok büyük haksızlıklar yaşanıyor şu an sinema sanayiinde. Bir tekelleşme var, maalesef ki onun kurbanı olduk biz de. Şimdi farklı bir sistem oluşmuş. Birtakım güçler birtakım sinemaları ele geçirmiş. İstedikleri filme destek oluyorlar, bazı filmleri önemsemiyorlar... Herkese eşit davranılmıyor. Kızım daha genç ve enerjik, o devam edecek, ama ben biraz kırgınım. Yani tamamen de bıraktım diyebilirim sinemayı.” Bir suskunluk geliyor ardından bu sözlerin ve nihayet “Biraz çok dramatik oldu” diyerek gülüyor konuyu kapatmak istercesine."

"Bundan sonra artık sinema yapmazsam..."

Kitabının ilk baskısının hızlca tükendiğini öğrenince keyfinin yerine geldiği Şoray, yazılmayı bekleyen kitaplarından şöyle bahsediyor:

"Oysa biz buraya bir kutlama için toplanmıştık. Türkan Şoray’ın “Sinemam ve Ben” başlıklı otobiyografik kitabının yeni baskısı şerefine bir araya gelmiştik. Kitabın yeni yayıncısı İş Bankası Kültür Yayınları’nın davetiyle İş Sanat’ta düzenlenen bu özel buluşmanın ilerleyen dakikalarında kendisi için hazırlanan bir masaya kurulup hayranlarına (onun hayranı olmayan var mı ki?) kitaplarını imzalayacak olan Türkan Şoray da, bakmayın sinemaya olan küskünlüğüne, bir hayli heyecanlı ve mutlu. Hele kitabın ilk baskısının ilk üç günde tükendiğini görünce iyice keyfi yerine geliyor Sultan’ın ve bir sonraki kitabından bahsetmeye başlıyor, henüz yazılmayı bekleyen. “İkisi de inanılmaz yakışıklı, biri dedem, diğeri büyükbabam olan iki adamın hikâyesini yazmak istiyorum. “Büyükbabamın Kılıcı” gibi bir adı olacak. Bundan sonra artık sinema yapmazsam, İş Bankası da basıyor nasıl olsa kitapları...”

İş Bankası Kültür Yayınları'nın Genel Müdürü Ahmet Salcan da “Sinemam ve Ben”in yeni baskısıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Türkan Hanımın bizden istediği birinci şey kitabın fiyatının düşük olup, özellikle öğrencilerin iktisaden alabileceği bir düzeyde olmasıydı. Biz de onun bu isteğini dikkate aldık ve zaten ilk baskı da tükenmek üzere.” İşte bu noktada artık mutluluğunu gizleyemiyor Türkan Şoray ve 'Kitabı alanlara...' diyerek bir öpücük yolluyor, tüm içtenliğiyle. Bizden aktarması."