Türkan Şoray "İyi senaryo gelmiyor" dedi, oyunculuğu resmen bıraktı

Yeşilçam’ın Sultan’ı, dünyanın en çok başrol oynayan aktrisi Türkan Şoray, iyi senaryolar gelmediği için oyunculuğu resmen bıraktığını açıkladı.

Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan sanatçı, “Artık iyi senaryolar gelmiyor. Oyunculuğu bıraktım. Böyle bir karar aldım” diyerek 58 yıllık oyunculuk kariyerine nokta koydu.

Türkan Şoray, 1960 yılında, 15 yaşındayken ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ ile başladığı oyunculuk kariyerindeki 222 başrolle, bu alanda dünya rekoru sahibi.

Son olarak ‘Uzaklarda Arama’ isimli film ile ‘Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam’ adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye’deki film festivallerinden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında 6 ödül kazanmıştı.

Şoray, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de aynı ödüle layık görülmüştü.

Şoray'ın, HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’la arasında geçen konuşma şöyle:

– Sultan’ım, yaş gününüz kutlu olsun. Sağlıkla, mutlulukla nice yıllara…

Çok teşekkür ederim. Hep beraber inşalllah.

- Epey zamandır görüşemiyoruz. Özledim sizi.

Ya evet. Ben de. Artık zor görüşürüz (Gülüyor)

– Neden, hayırdır Sultan’ım?

Oyunculuğu bıraktım.

– Daha neler…

Cidden bıraktım.

-Ne oldu ki? Ayrıca oyunculuğu bırakmanız için size kim izin verdi ki. Böylesine bir kariyer.. O kadar çok seveniniz varken…

Artık iyi senaryolar gelmiyor. Böyle bir karar aldım.

İnanoğlu'nun teşvikiyle başlamıştı

1960’ta Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Sinemaya, yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da katkıda bulunan Şoray, Türkiye’deki film festivallerinden 6 kez ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı.

Oyunculuk başarısını yurtdışında da gösteren sanatçı, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de ödüle layık görülmüştü. 1991’de Devlet Sanatçısı olan, hakkında bugüne kadar 13 kitap yazılan Türkan Şoray’ın oyunculuğu bırakmasıyla Türk sinemasında bir devir kapandı.