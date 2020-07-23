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Türkan Şoray: Ada'yı sinemaya uyarlamayı ben önermiştim

23 Temmuz 2020 18:04

Türk sinemasının unutulmaz aktristlerinden Türkan Şoray, Peride Celal’in Ada öyküsünün sinemaya uyarlanmasını kendisinin önerdiğini söyledi. Şoray, Süreyya Duru’nun yönettiği filmde Rutkay Aziz’le başrolleri paylaşmıştı.

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