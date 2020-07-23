Türkan Şoray: Ada'yı sinemaya uyarlamayı ben önermiştim

Varlık dergisine konuşan Şoray, edebiyatın sinemaya yansıması hakkında değerlendirmelerde bulunurken, “Sinema edebi kağıtların görselliğe dökülmüş halidir” dedi.

Sinemanın edebiyattan çok yararlandığını ve birçok klasik romanın filme çekildiğini hatırlatan Şoray, “İlk ‘Çalıkuşu’nda (1966) oynamak benim için bir gururdu. Peride Celal’in ‘Ada’sını da (1988) ben önermiştim yine” dedi.

Şoray ayrıca, canlandırdığı karakterlerin acılarını hissetmeden doğru bir performans sergilemeyeceğini belirterek, “İçim cız etmeden oynayamıyorum. Bu nedenle konsantrasyon dönemi geçiriyorum” dedi.