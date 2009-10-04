

Kanaltürk'teki "Orada Neler Oluyor"da 1989'da TRT'ye çekilen "Hanımın Çiftliği" dizisindeki bir sahneyi hatırlatan Fikret Hakan, programın diğer konuğu Meral Orhansoy'a dönerek "Hatırlıyor musun Meral, dizide ikimizin bir banyo sahnesi vardı. Sen de lıkır lıkır bir kızdın. O sahneyi unutamadım"



dedi. Bu sözler üzerine gerilen Meral Orhansoy, "Biz iş arkadaşıydık. Güzel bir diziydi, çalıştık, bitti" dedi.



İlik gibiydi ama soğudum



Fikret Hakan, "Aşk-ı Memnu" dizisine de bir gönderme yaptı. 50 yıllık aktör, "Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ile sevişme sahnelerinde aralarına yastık koyduğunu söylemiş. Bunu duyunca o güzelim ilik gibi kızdan soğudum. Halbuki bayılıyordum ona. Sevişmeye yastık koyarsan o sahnenin bütün büyüsünü bitirirsin. Yeni oyuncalara tavsiyem, böyle açıklamalar yapmamaları. İki oyuncu arasındaki sevişme sahnesi gizemini korumalı" dedi.



Türkan sevişseydi Müjde Ar olmazdı



Sinemayı konu alan kitabını 15 gün sonra çıkartacak olan Fikret Hakan en çarpıcı bölümü de ilk kez 'Orada Neler Oluyor'da açıkladı. Fikret Hakan "Türkan Şoray'ın kariyerindeki en büyük hata; sevgilisi Rüçhan Atlı'nın zoruyla 'öpüşmem, sevişmem' diye kurallar koymasıydı. O böyle yapınca uyanık Müjde Ar aradan sıyrıldı. Türkan Şoray'ın kurallarına inat öpüştü, sevişti, soyundu. Halbuki Türkan öpüşüp sevişseydi, Müjde Ar bugün olmazdı" dedi.



"Hanımın Çiftliği" Cuma'nın birincisi



Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Özgü Namal ve Caner Cindoruk'un oynadığı Kanal D'nin beğeniyle izlenen dizisi "Hanımın Çiftliği"nin cuma akşamı ekrana gelen dördüncü bölümü, Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Orhan Kemal'in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan "Hanımın Çiftliği", A/B Sosyo Ekonomik Statü'de yüzde 13.2 reyting ve yüzde 32.7 izlenme payı, Tüm Kişiler'de de yüzde 10.9 reyting ve yüzde 27.6 izlenme payı ile günün birincisi oldu.

