Türkan sesini duyuramadı, açlık grevine başlıyor

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AB kapısında bir utanç hikâyesi: Türkan...

Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışan ve her sene sözleşmesi feshedilerek yenilenen Türkan Albayrak, bu duruma itiraz edince işten çıkarılmıştı.İşe yeniden dönebilmek ve haklarını kazanabilmek için 111 gündür hastanenin bahçesine kurduğu çadırda yaşayan Türkan Albayrak, sesini duyuramadığı için açlık grevine gitme kararı aldı.Başka çaresi kalmadığı için açlık grevine gittiğini söyleyen Türkan Albayrak "Paşabahçe Direnişi" adlı blog'unda açlık grevi kararını "Benim tankım-topum yok. Yasa çıkarma, karar verme gücüm yok. Kendime ait bir bedenim ve bir iradem var. Ben de bedenimi mücadele silahım yapıp, açlık grevi ne başlıyorum" diyerek duyurdu.Albayrak'ın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İşten atıldım. 100'ü aşkın gündür, işten atıldığım Paşabahçe Devlet Hastanesi bahçesindeki çadırda direnişteyim. Evimi terkedip, gece-gündüz demeden sesimi duyurmak için orada otur ma eylemi gerçekleştirdim. Sesimi duymazdan geldiler. İşçi kardeşlerim, yoksul halkım destek verdi, işime geri alınmam için yürüyüşler yapıldı, binlerce dilekçe verildi. Talebim kabul edilmedi.Mevcut direnişimle sonuç alamadım. Haklı, demokratik, meş ru talebim karşılanmadı. Benim tankım-topum yok. Benim yasa çıkarma, karar verme gücüm yok. Kendime ait bir bedenim ve bir iradem var.İşte ben de bedenimi mücadele silahım yapıp, açlık grevi ne başlıyorum.Neden açlık grevi diye sorabilirsiniz? Bedenimden başka bir silahım olmadığı için. Bu hayatta sahip olduğum tek şey, emeğimdir. Emeğimi elimden alarak beni işsizliğe, açlığa mahkum ediyorlar. Ne yapacağım ben? Hırsızlık mı yapayım? Dolandırıcılık mı yapayım? Bir insanı aç bırakmak, onursuzluğa, yozlaşmaya mahkum et mektir.Ben onursuzluğu, yozlaşmayı reddediyorum. Emeğimle çalışmak ve emeğimin karşılığıyla yaşamak istiyo rum. Dünyadaki benim bildiğim en kutsal şeydir emek. Ve benim sahip olduğum tek şeydir. Emeğimi, onurumu korumak için AÇLIK GREVİNE başlıyo rum. Biz, şimdiye kadar çalmadık, çırpmadık. Sadece emeğimizle yaşadık. İşsiz bırakılan insan, emeğinden, onurundan yoksun bırakıl mış demektir.İşsiz insan, çocuklarına yemek yapamaz, onları okutamaz. İş siz bırakarak benim annelik hakkımı bile elimden alıyorlar.Annelik hakkım için açlık grevindeyim. İşimi, emeğimi, onurumu geri istiyorum. Kazanıncaya kadar açlık grevindeyim.Onurumuz için, hepinizi mütevazı direnişimi desteklemeye çağırıyorum."