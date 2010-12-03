Türkan Saylan'ın hayatı tiyatro sahnesinde

T24 - Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda seyircilerle buluşan, Hakan Altıner tarafından sahnelenen ve müziklerini ünlü piyanist Fazıl Say’ın yaptığı oyun, Şişli Belediyesi’nin evsahipliğinde seyircilerle buluştu.



Şişli Belediyesi ve Tiyatro Ayna işbirliği çerçevesin de gerçekleştirilerek Türkan Saylan’ın hayatını sahneye taşıdı.



Geçtiğimiz günlerde yapılacağını duyurduğumuz, Ayşe Kulin’in kaleme aldığı “Türkan, TEK VE TEK BAŞINA” adlı romanından İpek Kadılar Altıner tarafından oyunlaştırılan, “TÜRKAN IŞIK YOLCUSU” adlı oyunun galası Şişli’de yapıldı.



Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda seyircilerle buluşan, Hakan Altıner tarafından sahnelenen ve müziklerini ünlü piyanist Fazıl Say’ın yaptığı oyun, Şişli Belediyesi’nin evsahipliğinde seyircilerle buluştu.



“Türkan Işık Yolcusu” isimli oyuna Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel, cemiyet ve tiyatro dünyasından ünlü isimler, Türk Kalp Vakfı, Lions ve Rotary klüpleri üyeleri katıldı. Ayrıca ÇYDD’nin bursuyla öğrenim gören Türkan Saylan’ın kızları “Kardelenler” de toplu olarak oyunu izlediler.





