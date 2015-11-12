Türkan Saylan'ın evi satılığa çıktı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Ergenekon soruşturması kapsamında evi arandığında el salladığı Arnavutköy'deki evi satılıyor. ÇYDD Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, almak için bütçelerinin yetmediğini belirtti. Saylan'ın çocukları ev için 2 milyon dolar istiyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan’ın Ergenekonsoruşturması kapsamında evi arandığında, cama çıkarak el salladığı Arnavutköy’deki evi satılıyor.ÇYDD Genel Başkan yardımcısı Nihal Kızıl ilk duyduklarında devreye girdiklerini fakat bütçelerinin yetmediğini belirterek “Türkan hoca Türkiye’nin sembol öncü kadınlarından. Evinin yaşaması lazım. Bir yuva olarak yaşaması lazım. Biz dernek olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bizi çok aşıyor. Bu konudaki her türlü desteğe açığız, özellikle özel müzecilik alanında gelişmiş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Çağdaş kadınların veya bu yolda emek vermiş kadınların da olabileceği müze gibi düşündük” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre ÇYDD kurucusu Türkan Saylan’ın Arnavutköy Beyazgül Sokak’taki evinin camını “satılık” ilanı asıldı.

Saylan’ın çocukları ev için 2 milyon dolar istiyor. ÇYDD Genel Başkan yardımcısı Nihal Kızıl şunları söyledi:

"Bütçemiz yeetmedi"

"Oğullarıyla irtibata geçtik. Ne yapıp edip alsak diye düşündük. Önce eğitim merkezi yapabiliriz diye düşündük fakat iç dizaynı uygun değildi. Sonra ‘Türkan Saylan Çağdaş Kadınlar Müzesi’ yapmayı düşündük. Çağdaş kadınların veya bu yolda emek vermiş kadınların da olabileceği bir müze. Fiyat araştırması yaptık. 2 milyon dolar gibi bir fiyat söylendi bize. Bina aynı zamanda tarihi bir eser. Tarihi eser olduğu için zor ve ciddi bir masraf gerektiriyor. Kendimizce bir hesap yaptık. En aşağı 8 milyon lira gibi bir para çıktı. Hiç alabilme olanağımız yok bizim. Gelen bağışlar belli projeler çerçevesinde geliyor ve denetleniyor. Paramız çok az. Oğluna döndük ve dedik ki ‘Biz alamıyoruz. Siz istediğiniz gibi değerlendirin”

Kızıl, “Türkan Hoca’nın evinin yaşaması lazım. Özel müzecilik alanında Türkiye’de çok gelişmiş kurumlar ve büyük şirketler var. Bunlardan birisi talip olsa veya alsa biz de yasal çerçevede destek veririz. Türkan Hoca’ya ait objeleri toparlarız. Bu anlamda hep birlikte sahip çıksak ne güzel olur. Türkan Hoca’nın evi yaşasın istiyoruz. Her türlü desteğe açığız özellikle özel müzecilik alanında gelişmiş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak istiyoruz.” dedi.