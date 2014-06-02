Türkan Saylan ölümünün 5. yılında anılacak

Soma faciası nedeniyle ertelenen 4. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödül Töreni ile 5. Türkan Saylan Anma Töreni yarın saat 19.00’da Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Program sunuculuğunu Sunay Akın’ın yapacağı gecede, Oya Adalı, Ataol Behramoğlu, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Yusuf Çotuksöken, Turgay Fişekçi, Yrd. Doç. Dr. Necdet Neydim’den oluşan seçici kurul tarafından belirlenen 4. Türkan Saylan Sanat Ödülü Çiğdem Sezer’e verilecek.

Nebil Özgentürk’ün hazırladığı 25. Yıl Belgeseli’nin ilk gösteriminin gerçekleşeceği törende ayrıca İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ve İstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal da birer konuşma yapacak.

Türkan Saylan’ın 9 Mart 2009’da Arnavutköy’deki evinde, toplumun her kesimine birer mektup yazmak için başladığı fakat 13 Nisan’da yaşananlardan sonra tamamlayamadığı mektuplarından üçünü Gülriz Sururi okuyacak ve Saylan Şevki Karayel’in piyano konseriyle anılacak.