Türkan Saylan ölümünün 1. yılında anılıyor

T24 - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, ''Türkan Saylan'ın Atatürk devrimlerine olan sarsılmaz inancı, laikliğin yaşam biçimimiz olarak vazgeçilmezliği, onun 'Ergenekoncu' olarak suçlanmasına, acılar çekmesine neden olacak kadar güçlüydü'' dedi.





Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün birinci yılında, kurucusu olduğu ve genel başkanlığını yaptığı ÇYDD Genel Merkezi ve 99 şubesince düzenlenen özel etkinlikle anıldı.





Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen anma töreninde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından ''Türkan Saylan Belgeseli''nin gösterimi yapıldı.





Törende konuşan Çelikel, Saylan'ın bir toplum önderi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:





''O, kız çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, hastalarımızın ve toplumun umudu oldu. Şefkat ve sevgiyle elinden tuttuğu insanlar onu asla unutmadı, unutmayacaklar. Atatürk devrimlerine olan sarsılmaz inancı, laikliğin yaşam biçimimiz olarak vazgeçilmezliği, onun 'Ergenekoncu' olarak suçlanmasına, acılar çekmesine neden olacak kadar güçlüydü. Ancak yıldıramadılar, hiçbir itham inandırıcı olmadı.''





Çelikel, Saylan'ın genç kızlara hitaben yazdığı mektuptan birkaç cümle okudu.





Konuşmanın ardından ''Türkan Saylan olmak...'' isimli sunumda, yazar Ayşe Kulin, tiyatrocu Genco Erkal, sanatçı Ayten Gökçer, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Prof. Dr. Filiz Meriçli, hastalarından Halil Taşdemir, komşusu Özden Danışman, ÇYDD'nin açtığı kursta okuma-yazma öğrenen Serin Sarışahin ve burslu öğrencilerin de aralarında bulunduğu 20 kişi, üzerinde çiçek bulunan sandalyelerin başında duygu ve düşüncelerini paylaştı.





Daha sonra konuşmacılar el ele tutuşarak Saylan'a saygı selamında bulundu. Salondakiler de ayağa kalkarak bir süre alkış tuttu.





Bu arada, Türkan Saylan'ın yaşam anlayışını geleceğe taşıyarak bilim ve sanat ürünleri yaratanlara verilmek üzere 2011'de başlayacak ''Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri''nin duyurusu da yapıldı.





Saylan'ın oğlu Çınar Örge'nin de katıldığı törene, YARSAV'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kişi çelenk gönderdi.





Bazı katılımcıların duygulu anlar yaşadığı törende, piyanist İdil Biret resital verdi.





Katılımcılara, Saylan'ın ''Toplum Mektupları'' adlı kitabı hediye edildi.





Öte yandan, kongre merkezinin girişinin yanına, üzerinde Türkan Saylan'ın fotoğrafının yer aldığı dev pankart asıldığı görüldü.





Saylan için yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

