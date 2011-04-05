'Türkan Saylan' dizisi film oluyor!

T24- Yazar Ali Eyüboğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı Kurucusu, eğitim gönüllüsü, cüzzamla savaşta öncü merhum Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayatının konu alındığı Türkan dizisinin biteceğini yazdı. Dizinin yapımcısı Ata Türkoğlu, diziyi beyazperde de sonlandırmaya kararlı. Film, 18 Mayıs 2011’de vizyona girecek.









İki yıl önce kaybettiğimiz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın hayatını anlatan 'Türkan' dizisinin bitip bitmeyeceği hayli zamandır merak konusu...

Kanal D’nin daha iyi reyting uğruna sıkça gününü ve saatini değiştirmesine rağmen ısrarla ‘Türkan’ı izlemeye devam edenler, kısa bir süre önce ‘Gönül Abla’dan bile yardım istedi, ama gel gör ki, ‘reyting canavarı’ bir kez daha galip geldi. Kanal D, ‘Türkan’ dizisini bitirmeye karar verdi.



‘Türkan’, 14 Nisan’da yayınlanacak 26’ncı bölümüyle ‘final’ yapıp, ekrana veda edecek.

Dizinin yapımcısı Ata Türkoğlu, 'Türkan' hayranlarını üzmemek ve beklentilerini karşılamak için Türkan Saylan’ın beyaz camda başlayan öyküsünü beyaz perdede bitirmeye karar verdi. Film, Türkan Saylan’ın hayatının son günlerinde kanser olmasına rağmen Türkiye’nin çağdaş ve aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için verdiği mücadeleyi beyaz perdeye aktaracak.



Oya Yüce’nin senaryosunu yazacağı filmi Cemal Şan yönetecek.

Film; Türkan Saylan’ın ikinci ölüm yıldönümü olan 18 Mayıs 2011’de vizyona girecek.

Filmde, sinema dünyasının pek çok ünlü yıldızı rol alacak.



Şu ana kadar birçok ünlü oyuncuyla görüştüklerini, hepsinin de, 'Türkan'ın filminde oynamaktan gurur duyacaklarını söylediğini belirten Koliba Film’in sahibi Ata Türkoğlu, “İş takvimimiz ortaya çıkınca bu oyunculardan hangisinin filmde oynayacağı da kesinleşecek. ‘Türkan’, Türkan Saylan’ın anısına yakışır bir film olacak” dedi.

'Türkan'ın sinema filminde hangi ünlünün hangi rolü üstleneceği de yine bu köşede yer alacak.



