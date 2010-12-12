Türkan Saylan adına resim sergisi

T24 - Ressam Selma Tuna Doğan, 9’uncu kişisel sergisini Prof. Dr. Türkan Saylan anısına açtı. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan sergide 72 eser sergileniyor.





“Yaşamdan Kesitler” isimli 9’uncu kişisel sergisinin açılışında konuşan ressam Selma Tuna Doğan, Türkan Saylan’a ithaf ettiği sergisiyle ilgili şunları söyledi: “O çok büyük bir özveri ile yıllarını ömrünü en son ana kadar duyarlı bir şekilde bütün topluma gösterdi. Elinden gelenin ötesinde çocuklarımıza, genç kızlarımıza, annelerine katkı sağladı. Sadece tıbbı değil eğitim olanağı, maddi ve manevi katkı sağladı. Bu yönde insanları bir araya getirerek büyük bir misyon ve görev üstlendi.”



‘Yaşamdan Kesitler’

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki “Yaşamdan Kesitler” isimli serginin önceki akşam yapılan açılışına Selma Tuna Doğan’ın milletvekili eşi Prof. Dr. Yahya Doğan, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Cafer Topal, Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Doç. Dr. Kenan Aydın ve Gümüşhane İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Tahsin Söğüt katıldı.



36 sergiye katıldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu olan Selma Tuna Doğan, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde lisans programını tamamladı. Aynı dalda yüksek lisans da yapan Selma Tuna Doğan, bugüne kadar 8’i kişisel toplam 36 sergiye katıldı



