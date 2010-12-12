T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türkan Saylan adına resim sergisi

Ressam Selma Tuna Doğan, 9’uncu kişisel sergisini Prof. Dr. Türkan Saylan anısına açtı.

12 Aralık 2010 02:00

T24 - Ressam Selma Tuna Doğan, 9’uncu kişisel sergisini Prof. Dr. Türkan Saylan anısına açtı. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan sergide 72 eser sergileniyor.

Bütün renkler Türkan Saylan’a

“Yaşamdan Kesitler” isimli 9’uncu kişisel sergisinin açılışında konuşan ressam Selma Tuna Doğan, Türkan Saylan’a ithaf ettiği sergisiyle ilgili şunları söyledi: “O çok büyük bir özveri ile yıllarını ömrünü en son ana kadar duyarlı bir şekilde bütün topluma gösterdi. Elinden gelenin ötesinde çocuklarımıza, genç kızlarımıza, annelerine katkı sağladı. Sadece tıbbı değil eğitim olanağı, maddi ve manevi katkı sağladı. Bu yönde insanları bir araya getirerek büyük bir misyon ve görev üstlendi.”


‘Yaşamdan Kesitler’

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki “Yaşamdan Kesitler” isimli serginin önceki akşam yapılan açılışına Selma Tuna Doğan’ın milletvekili eşi Prof. Dr. Yahya Doğan, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Cafer Topal, Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Doç. Dr. Kenan Aydın ve Gümüşhane İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Tahsin Söğüt katıldı.


36 sergiye katıldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu olan Selma Tuna Doğan, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde lisans programını tamamladı. Aynı dalda yüksek lisans da yapan Selma Tuna Doğan, bugüne kadar 8’i kişisel toplam 36 sergiye katıldı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24