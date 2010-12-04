Türkan Saylan adına 150 gence burs verilecek

T24 - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Aydın Şubesi yönetimiyle üyeler Forum Alışveriş Merkezi’ndeki kahvaltıda buluştu. Etkinliğe Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Barış Altıntaş da katıldı.



Şube başkanı Eralp Atay, dernek olarak ilkelerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Çerçioğlu da, iki önemli proje gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi:



“İlk olarak kültür sokağı oluşturup buraya derneğin efsanevi başkanı hocamız Türkan Saylan’ın heykelini dikeceğiz. İkinci önemli projemiz de önümüzdeki haftadan itibaren ilköğretim 5 ve 8’inci sınıf öğrencilerinden ihtiyacı olan 150’sine eğitimlerine destek olmak amacıyla kurs verilmesi olacak.”



