'Türkan' rolü Sanem Çelike'de sunulmuş

T24 - Türkan Saylan'ın hayatını anlatan dizide başrol oynaması düşünülen ancak Derya Alabora'nın 'kulis'iyle rolü Pınar Öğün'e kaptırdığı iddia edilen Sanem Çelik, sezon başında 90 dizi-10 film teklifi almış, hepsini reddetmiş. 'Türkan' da onlardan biri!



14 yıl önce 'Kara Melek' adlı TV dizisinde canlandırdığı Yasemin'le hafızalara kazınan; 2006 yapımı 'Aliye' dizisinde rol aldıktan sonra ABD'ye giden ve yaşamını Los Angeles'ta sürdüren Sanem Çelik, kendini unutturmayı başaramadı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





RESİM YAPIYOR



4 yıldır ABD'de yaşayan ve resim dersleri alan Çelik, bir yandan sergi açmaya hazırlanırken bir yandan da Türkiye'den gelen dizi ve film tekliflerini değerlendiriyor. Dizi enflasyonunun yaşandığı bu sezon öncesi 90 dizi 10 da film senaryosu okuyan güzel oyuncu, 'Aldığım hiçbir teklif, Türkiye'ye dönmemi gerektirecek özelliklere sahip değil' diyerek, herkese ret yanıtı verdi. Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı 'Türkan' isimli dizide başrolü oynaması için teklif alan Sanem Çelik, bu projeyi de kabul etmemiş. Ancak, dizide Saylan'ın son dönemlerini canlandıran Derya Alabora'nın, rolün, yeğeni Memet Ali Alabora'nın oyuncu eşi Pınar Öğün'e verilmesi için ön ayak olduğu ve bu yüzden Sanem Çelik'ten vazgeçildiği şekilde haberler basına yansımıştı.





Yasak aşk yüzünden ABD'ye zorunlu göç



2000 yılında 'Filler ve Çimen'deki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Sanem Çelik'in, 2006 yılında 'Aliye' dizisinin 'evli' yönetmeni Kudret Sabancı'yla yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Çelik bu skandalın ardından ABD'ye yerleşmişti. Güzel oyuncu, töre cinayetine kurban giden 22 yaşındaki 'Güldünya'nın hayatının anlatıldığı dizide oynamak için 2008 yılında kısa süreliğine Türkiye'ye gelmişti.





