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Kültür-Sanat

'Türkan' filminin fragmanı yayınlandı

Prof. Türkan Saylan’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak 'Türkan' filminin tanıtım videosu yayınlandı...

16 Nisan 2011 03:00

T24 - Prof. Türkan Saylan’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak "Türkan" filminin tanıtım videosu yayınlandı.



19 Mayıs’ta vizyona girecek Türkan Saylan’ın sinema filminde birçok ünlü oyuncu bir araya geliyor. Türkan Saylan'ı Rüçhan Çalışkur'un canlandırdığı filmin diğer oyuncuları şöyle: Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Özge Özder, Beyza Şekerci, Şebnem Sönmez, İsmail Hacıoğlu, Selin Demiratar, Burçin Oraloğlu, Altan Erkekli, Begüm Birgören, Binnur Kaya, Şevket Çoruh, Tanju Tuncel, Uğur Demirpehlivan, Burak Altay, Yurdaer Okur, Ahmet Saraçoğlu ve Evren Bingöl.

Filmin müziklerini Cem Tuncer, Nail Yurtsever, Engin Arslan, Cast direktörlüğünü ise Harika Uygur yaptı.


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