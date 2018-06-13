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Yaşam

Türkan Elçi'den Muharrem İnce paylaşımı

"Hukukun egemen olduğu bir dünyada kardeşler arasında mirası eşit bölüşmek esastır"

13 Haziran 2018 01:34

Diyarbakır'da 2015 yılında, Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklamasının ardından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingi hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajına, İnce'nin Diyarbakır mitinginden fotoğraf ekleyen Elçi, yaşananlar için "Yüzyıllardan süregelen kardeşlik mirasının resmidir. Hukukun egemen olduğu bir dünyada kardeşler arasında mirası eşit bölüşmek esastır" yorumu yaptı.

Elçi, ikinci mesajında, Diyarbakır mitingine katılımın yüksek olmasında eski Diyarbakır Barosu Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yürüttüğü çalışmaların payının büyük olduğunu ifade etti. Türkan Elçi, “Bugün Diyarbakır’da güven veren bir kalabalık varsa bunda Sezgin Tanrıkulu’nun emeği büyüktür. Çoğu kişinin eleştirisine rağmen inandığı yolda devam eden Sezgin Tanrıkulu’nun hakkını teslim etmek lazım" dedi.

 

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