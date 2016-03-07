Türkan Elçi: Tahir’in mezarını korumak istedim; etrafına duvar ördürdüm

Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, eşinin mezarının etrafına duvar ördürdü. Türkan Elçi, kendisini güvende hissetmediği için Elçi’nin mezarını korumak amacıyla böyle bir karar aldığını belirtti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çatışmalarda zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım’da yaptığı basın açıklaması sırasında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, eşinin mezarının etrafına duvar ördürdü. Cumhuriyet’ten Selin Görgüner’in haberine göre, kendisini güvende hissetmediği için Elçi’nin mezarını korumak amacıyla böyle bir karar aldığını belirten Türkan Elçi, “Bir tehdit almadım” dedi.

“İçgüdüsel davranış”

Geçmiş dönemdeki kaygılarımın devam etmesi nedeniyle böyle bir karar aldım. İçgüdüsel olarak onun mezarını korumak istedim. Bizim evimiz Sur’a bakıyor. Sürekli operasyonlar ve bomba seslerini duyuyorum, bir savaş haliyle yaşıyorum onun çok etkisi oldu. Yaşadığım çok büyük bir ölüm acısı var bir de toplumun yaşadığı böyle bir atmosfer var. Sokağa çıkarken bile hangi caddeleri kullanabileceğimize önceden bakıyoruz. Eve dönüş saatlerini bile buna göre ayarlıyoruz. Normal bir insan bile böyle bir atmosferde kaygı bozukluğu yaşar. Ben yine de güçlü olduğumu düşünüyorum” diye konuştu.