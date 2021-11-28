Türkan Elçi, Tahir Elçi'yi şiiriyle andı: 28'e bölündü bende günler

Türkan Elçi, Sur’da öldürülen eşi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi “Ceket” şiiriyle andı.
Dört Ayaklı Minare önünde 6 yıl önce öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anılıyor. Türkan Elçi, eşinin ölümünün ardından kaleme aldığı "Ceket" isimli şiirinin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Elçi’nin kaleme aldığı “Ceket” isimli şiirin tamamı şöyle:
“Yine her zamanki gibi
Sen gelmişsin ben varım
Sen susmuşsun ben yazarım
Konuş diyorum gülüyorsun
Aklım suyunu çekti diyorum
Susuyorsun
Biliyor musun diyorum
Ceket diyorum
Her şey sana ceket yakıştığı içindi
Beni dinle,
Susmadan dinle
Bak
Bir gün
En güzel ceketten alacağım
Gelirken içine bir gömlek,
Üstüne bir kravat
Her zamanki gibi
Seçim benden olacak
Ceketin rengi ne olsun diyorum
Susuyorsun
Bekliyorum gelmiyorsun
Ellerimde kasımpatılar,
Ben geliyorum
Geliyorum, gitmek bilmiyorum
Biliyor musun?
Susmalarından sonra
28’e bölündü bende günler
Fakat ben biliyorum
Her şey sana
Ceket yakıştığı içindi”