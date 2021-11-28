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Türkan Elçi, Tahir Elçi'yi şiiriyle andı: 28'e bölündü bende günler

28 Kasım 2021 09:01

Türkan Elçi, Sur’da öldürülen eşi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi “Ceket” şiiriyle andı.

Dört Ayaklı Minare önünde 6 yıl önce öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anılıyor. Türkan Elçi, eşinin ölümünün ardından kaleme aldığı "Ceket" isimli şiirinin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. 

Elçi’nin kaleme aldığı “Ceket” isimli şiirin tamamı şöyle:

“Yine her zamanki gibi 

Sen gelmişsin ben varım

Sen susmuşsun ben yazarım

Konuş diyorum gülüyorsun

Aklım suyunu çekti diyorum

Susuyorsun

Biliyor musun diyorum

Ceket diyorum

Her şey sana ceket yakıştığı içindi

Beni dinle, 

Susmadan dinle

Bak

Bir gün

En güzel ceketten alacağım

Gelirken içine bir gömlek,

Üstüne bir kravat

Her zamanki gibi 

Seçim benden olacak

Ceketin rengi ne olsun diyorum

Susuyorsun

Bekliyorum gelmiyorsun

Ellerimde kasımpatılar,

Ben geliyorum

Geliyorum, gitmek bilmiyorum

Biliyor musun?

Susmalarından sonra 

28’e bölündü bende günler

Fakat ben biliyorum

Her şey sana 

Ceket yakıştığı içindi”

Türkan ElçiTahir Elçişiirandı28'e bölündü bende günler
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