Türkan Elçi, hukuk fakültesini bitirdi: Diplomamda acılı bir zamanın alın teri var

Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare’nin altında vurularak öldürülen avukat ve Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi' nin eşi Türkan Elçi, hukuk fakültesinden mezun olarak diplomasını aldığını açıkladı. Elçi, "Diplomamda acılı bir zamanın alın teri var" dedi.

Hukuk fakültesinden mezun olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Türkan Elçi, “Diplomamda acılı bir zamanın alın teri var. Zor da olsa çıkılan yoldan dönülmemeli. Kadınların buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Elçi, hukuk eğitimi alma kararını eşi Tahir Elçi ile birlikte verdiklerini ifade ederek, "Tek başıma kaldığım bu yolculuğu zor da olsa bitirdim. Bir yanımda hüzün bir yanımda da vicdanen kendimi rahat hissetmenin huzuru var, çünkü elimden gelen çabayı sarf ettim. Tek temennim topluma ve sevdiklerimize daha da yararlı şeyler yapabilme fırsatını bulabilmek" diye konuştu.

Hukuk Fakültesini bitirmeye gayret etmenin kendisi için hayata tutunmanın bir yolu olduğunu belirten Elçi, şöyle devam etti: "Ölüm kavramıyla çok yakın mesafeli bir karşılaşma anında hiçbir yere kaçamayacağımızı ve bu acıyla bir ömür yaşayacağımızı anladığımızda acıyla kavga etmekten daha ziyade onunla uzlaşmanın yollarını ararız.



En azından benim için öyle oldu. Ölüm bizlerin hayatında koca boşluklar bırakan altından çoğu zaman kalkılamaz, bir yanımızı eksik bırakan zor bir olaydır. Bu boşlukları doldurmadığımız müddetçe eksilme kendini daha da dayatır diyebilirim. Bu nedenle gidenlerin bıraktığı boşlukları doldurmak gayesiyle yolculuklar başlar. Çıkılan yolculuk yarım kalan önemli bulduğumuz çoğu şeyin tamiridir, kaybettiklerimizin yeniden yaşama döndürülmesidir."

Ne olmuştu?

Türkan Elçi’nin eşi Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken öldürülmüştü. Türkan Elçi, eşinin ölümünün ardından 2017 yılında hukuk fakültesi okumaya başlamıştı.

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