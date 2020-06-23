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Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'den Savunma Yürüyüşü'ne destek: Dolapta asılı kalan ve adalet bekleyen cübbenin ruhu da meslektaşlarıyla yürüdü

23 Haziran 2020 17:19

28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaptıktan hemen sonra öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için eşi Türkan Elçi, baro başkanlarının Savunma Yürüyüşü'ne, Tahir Elçi'nin cübbesini paylaşarak destek verdi. 

Türkan Elçi, iktidarın hazırladığı, baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı baro başkanlarının başlattıkları Savunma Yürüyüşü'ne destek verdiği  paylaşımında, "Dolapta asılı kalan ve adalet bekleyen cübbenin ruhu da meslektaşlarıyla yürüdü" diye yazdı. 

 

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