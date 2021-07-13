Türkan Elçi: Bir mağdur olarak duruşmadan atılmakla tehdit edilmek bana çok ağır geldi, MR çektirdiğimde yer yer beyin kanamalarına rastlanıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, 5 yıl aranın ardından katıldığı ilk duruşmada dışarıya atılmakla tehdit edilmenin kendisine ağır geldiğini belirtti. Elçi, "MR çektirdiğimde yer yer beyin kanamalarına rastlanıldı" açıklamasını yaptı.

Türkan Elçi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yılın ardından katıldığımız ilk duruşmada dışarıya atılmakla tehdit edildik.Bir mağdur olarak bana çok ağır geldi, bitmeyen baş ağrısı şikayeti sonucunca MR çektirdiğimde yer yer beyin kanamalarına rastlanıldı. Yarın 3. duruşmamız var, umarım yine aynı şeyleri yaşamayız." ifadesini kullandı.