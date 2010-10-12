'Türkan dizisini izlerken annemi görüyorum'

T24- Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı "Türkan" dizisi yayınlandıktan kısa bir süre sonra oldukça iyi bir seyirci kitlesine sahip oldu. Türkan Saylan'ın oğlu Çağlayan Saylan, dizi hakkındaki görüşlerini anlattı.





Türkan Saylan’ın oğlu Çağlayan Saylan: Pınar bizi annemizin gençliğine götürüyor...



Türkan Saylan’ın oğlu Çağlayan Saylan, “Türkan” dizisinde annesini canlandıran Pınar Öğün için “Onu izlerken annemizin gençlik fotoğraflarına bakıyormuş gibi oluyoruz. Öğün çok başarılı” dedi.





Diziyi hiç kaçırmıyorum, izlerken duygulanıyorum

Prof.Dr.Ayşe Yüksel (Türkan Saylan’ın 30 yıllık arkadaşı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkan Yard.): Dizinin çekiminin öncesinde yapım şirketiyle sürekli iletişim halindeydik, biz de onlara bir çok konuda yol gösterdik. Pınar Öğün’ün Türkan Hoca’yı oynamasını çok önemsiyorum ve destekliyorum. Pınar gerçekten çok iyi oynuyor. Türkan Hoca’nın genç kızlık haline de benziyor. Pınar bu rol için gerçekten çok çalıştı. Bize gelip “Türkan Hoca nasıl konuşur, nasıl yürür“ diye sordu. Diziyi izlerken çok duygulanıyorum. Geleceğin Türkan Saylan’ı böyle yetişiyor diye düşünüyorum. Pınar’la bu süreçte tanıştık. Onun ne kadar olması gerektiği kadar bir kişiliği olduğunu gördüm.











Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkan’ı Türkan Saylan’ın hayatının anlatıldığı Türkan dizisi yayınlanan ilk bölümleriyle büyük ilgi gördü. Milyonları ekran başına çeken dizide Türkan Saylan’ın gençliğini canlandıran Pınar Öğün’ün performansı sinema çevrelerinde başarılı bulundu. Peki Saylan’ın çocukları ve en yakın arkadaşı ne düşünüyordu. Türkan Saylan’ın oğlu Çağlayan Saylan ve 30 yıllık arkadaşı Ayşe Yüksel dizi hakkındaki görüşlerini anlattı:



‘Pınar Öğün annemin gençliğine çok benziyor’

Çağlayan Saylan (Türkan Saylan’ın oğlu): Dizide annemi canlandıran Pınar Öğün’ü gördüğümde annemin gençlik fotoğraflarına bakıyormuşum gibi oluyorum. Pınar annemin gençliğine çok benziyor. Hayatımda hiç dizi izlemem ama annemin dizisini hiç kaçırmadan izliyorum, hoşuma gidiyor. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum çok başarılı olmuş. Dizide annemle ilgili en ufak bir detay bile atlanmamış. Mesela benim annem solaktır. Pınar’a ‘solak olabilir misin?’ diye sormuşlar. Ama o bunu yapmakta zorlanacağını, yapamayacağını söylemiş. Dizide Türkan solak göremeyenler bu detay atlanmış sanmasın atlanmadı sadece zor olur diye yapılmadı. Pınar’la hiç tanışmadım ama tanışmayı isterim. Bir de kadronun çok tanıdık isimlerden oluşmaması çok güzel bir şey, her şey gerçekten çok iyi olmuş.



