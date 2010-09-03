'Türkan' dizisini hedef aldılar

T24- Ergenekon operasyonu kapsamında ölümünden kısa bir süre önce gözaltına alınan, gerici medya ve hükümet tarafından hedef gösterilen Türkan Saylan'ın şimdi de hayatını konu alan televizyon dizisine saldırılıyor.



Türkan Saylan'ın hayatını konu alan televizyon dizisi yayınlanmaya başlamadan önce kimliği belirsiz birtakım kişilerin hedefi olmaya başladı.



Kimliği belirsiz kişilerce telefonlara gelen mesajlarda Türkan Saylan'ın kişiliği hakkında asılsız iddialarda bulunularak dizinin boykot edilmesi isteniyor. Sol haber sitesinin haberine göre, Saylan'ın hedef alındığı mesajın sonunda gönderilen mesajın başkalarıyla da paylaşılması isteniyor.



Özellikle gençlere gönderildiği dikkat çeken mesaj şu şekilde: "Kanal D'de yakında başlayacak olan 'Türkan' dizisinde misyoner ve PKK yandaşı olan Türkan Saylan'ın dizisi çekilmektedir. PKK'li öğrencilere birçok yardımda bulunan bölücü terör örgütüyle işbirliği içinde olan, türbanlı kadınlarımıza onları görmek istemiyorum elimden gelse örtülerini yakarım, çocuklar namaz kılmasın bale yapsın diyen Misyoner Türkan Saylan'a çekilen 'Türkan' dizisini ve bu diziyi yapan Doğan Medya Grubu'nu boykot ediyoruz. Lütfen kardeşlerimizi bilgilendirelin ve bilinçli olalım."