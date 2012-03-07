Türkan Şoray, Hatice Sultan oluyor

T24- Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, TRT 1 için çekilen “Bir Zamanlar Osmanlı-Kıyam” adlı tarihi dizide Hatice Sultan’ı canlandıracak.

Hürriyet'in haberine göre, TRT 1’in yeni tarihi dizisi “Bir Zamanlar Osmanlı-Kıyam”ın çekimlerine İzmit’te, platoya dönüştürülen eski Seka Fabrikası’nda başlandı. Lale Devri’ni ve Patrona Halil İsyanı’nı konu alan dizide, Türk sinemasının “sultan”ı Türkan Şoray da III. Ahmet’in kız kardeşi Hatice Sultan’ı canlandırıyor.

Bu sette kendini ilk kez sultan gibi hissettiğini belirten Şoray, projede yer almaktan memnun: “İhtişamlı kıyafetler ve mekânlarda, tarihin derinliklerinde yaşamak heyecan verici. Çekimlerde kendimi gerçek bir sultan gibi hissediyorum. O havayı soluyorum. Dizide gizemli bir atmosfer başarıyla sergileniyor.”

Altan Dönmez’in yönettiği, oyuncu kadrosunda Şoray’ın yanı sıra Cemal Hünal, Aslı Tandoğan, Tolga Karel, Öykü Çelik, Fırat Tanış ve Hazım Körmükçü’nün de yer aldığı dizinin ilk bölümü, 12 Mart akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.