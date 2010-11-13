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Yaşam

Türkan Albayrak işine geri dönüyor

Türkan Albayrak eylemine son vereceğini ve evine yakın bir sağlık kuruluşunda işe başlayacağını söyledi.

13 Kasım 2010 02:00

T24 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde temizlik firmasında çalışırken işine son verildiği gerekçesiyle bir süredir protesto eyleminde bulunan Türkan Albayrak'ın bu eylemine son vereceğini ve evine yakın bir sağlık kuruluşunda işe başlayacağını bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. İhsan Dokucu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören'in ortak girişimlerinin olumlu sonuç verdiği kaydedildi.

Prof. Dr. Dokucu'nun inisiyatifi ile Türkan Albayrak'ın evinin yakınındaki bir sağlık kuruluşunda işe başlayacağı belirtilen açıklamada, konu ile ilgili 6 Kasım Cumartesi günü Paşabahçe Devlet Hastanesi Bahçesi'nde İl Sağlık Müdürü, İstanbul Tabip Odası Başkanı ve Türkan Albayrak'ın da katılımı ile bir basın toplantısı düzenleneceği bilgisi yer aldı.

Türkan Albayrak'ın açlık grevi sürdürdüğü Paşabahçe Devlet Hastanesi'ndeki çadır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da ziyaret edilmişti.


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