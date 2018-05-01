TürkAkım'ın inşaatında 40 ülkeden 562 işçi çalışıyor, Türkiye'den kimse yok

Rusya’da çıkan doğal gazı Karadeniz’in altından Türkiye’ye taşıyacak olan TürkAkım hattı, kapıya dayandı. Yaklaşık 10 aylık yolculuğun ardından Türkiye kıyılarına ulaşan hattın inşaatı, 382 metre uzunluğu ve 124 metre genişliğiyle dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit yürütüyor. İsviçre merkezli Allseas Group S.A. şirketine ait olan gemide 40 milletten 562 kişi çalışıyor ancak Türkiye’den hiç çalışan bulunmuyor.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, Rus gazını Karadeniz’in altından doğrudan Türkiye’ye taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı, dün Türk kıyılarına ulaştı. Rusya’da Anapa kıyısı ile Türkiye’de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren inşaat gemisi Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunu dün tamamladı. Gaz sevkiyatının 2019 sonunda başlaması bekleniyor.

İkinci hattın nereye uzanacağı Avrupa'yla yapılan müzakereler sonucunda belli olacak

Yıllık toplam gaz taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküplük iki hattan oluşuyor. Birinci hat Türk kıyılarına ulaşırken, TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar, gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak ikinci hattın inşaatına bu yılın üçüncü çeyreğinde devam edileceğini açıkladı. Ancak, ikinci hat için Türkiye inşaat izni verse de olası alıcı Avrupa ülkeleriyle müzakereler sürdüğü ve kesinleşen bir anlaşma olmadığı için hattın Türkiye’den hangi ülkelere uzanacağı netlik kazanmadı.

Pioneering Spirit, 382 metre uzunluğu ve 124 metre genişliğiyle dünyanın en büyük inşaat gemisi. Gemi, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve demonte edilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı. İsviçre merkezli Allseas Group S.A. şirketine ait olan gemide 40 milletten 562 kişinin çalışıyor ancak hiç Türk çalışan bulunmuyor. TürkAkım hattındaki borular da Almanya, Rusya ve Japonya’dan alındı.