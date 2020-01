TürkAkımı Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne giriş yaptı

İstanbul, 4 Kasım (DHA) – TürkAkımı Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nı oluşturacak hatlardan ilki, 4 Kasım 2017 tarihinde Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne giriş yaptı. Dünyanın en büyük inşaat ve boru döşeme gemisi Pioneering Spirit, Türkiye ve Rusya münhasır ekonomik bölgeleri arasındaki geçişin bir simgesi olarak, deniz tabanına her iki ülkenin bayraklarının resmedildiği bir boru hattı kesiti yerleştirdi.

Münhasır ekonomik bölgeler arası sınırın geçilmesi aynı zamanda deniz altında döşenen boru hatlarının Rusya münhasır ekonomik bölgesinde yer alan kesiminin tamamlanması anlamına geliyor. İki hattan oluşan projede, her bir hatta 224 kilometre olmak üzere toplam 448 kilometre yol kat edildi. Böylece projenin yaklaşık yüzde 25’inin yapımı altı aydan kısa bir sürede gerçekleştirildi. Takvime uygun olarak ilerleyen TürkAkımı’ndan doğalgaz akışının 2019 yılı Aralık ayında başlaması öngörülüyor.

Pioneering Spirit bundan sonra boru hatlarından ilkini Türkiye’deki kara çıkışına dek döşeyecek. TürkAkımı’nı oluşturacak iki hat İstanbul’a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy beldesi civarında karaya çıkacak. Pioneering Spirit’in boru döşeme hızı günde dört kilometreyi aşarken, gemi 1 Kasım 2017 tarihinde bir günde 5.15 kilometre boru döşeyerek bir rekora imza attı. Münhasır ekonomik bölgeler arasındaki sınırda yaklaşık 2171 metre olan su derinliği, TürkAkımı güzergahının en derin noktasında 2198 metre olarak ölçülüyor.

TürkAkımı, her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli olmak iki hattan oluşuyor. Toplam kapasitesi 31.5 milyar metreküp. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor. İlk hattan gelecek doğalgaz Türkiye piyasasında kullanılırken, diğer hat Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyecek.

(Fotoğraflı)

Görüntü dökümü

- 477 metre uzunluğunda, 124 metre genişliğinde, azami 100 milyon ton taşırma suyu ağırlığında dünyanın en büyük inşaat gemisi “Pioneering Spirit”in görüntüleri