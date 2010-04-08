Türk-Yunan ordularında değiş tokuş

T24 - Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Droutsas Ankara'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türk ve Yunan orduları için çok önemli maddeler içeren bir paket açıklandı.





İki günlük bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Droutsas NTV'nin sorularını yanıtladı.



Hedeflerinin işbirliğini ilerletmek olduğunu söyleyen Droutsas, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediklerini yineledi.



Droutsas Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Ziyaret sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayı ortasında Atina'ya gideceği açıklandı. Bu ziyaret öncesinde, iki ülke arasında işbirliğinin pekiştirilmesini öngören 5 maddelik güven arttırıcı önlemler paketi kabul edildi.





Paketin içerdiği maddeler şöyle sıralanıyor:



Türkiye ve Yunanistan, barış için ortaklık eğitim merkezlerinde, ortak eğitim programları düzenleyecek.



Kuvvet komutanları, karşılıklı olarak harp okulu öğrencilerine konferanslar verecek.



Bir Yunan tümen ya da tugayı eğitim amacıyla üçüncü kolordu komutanlığına tahsis edilecek. Bir Türk tümen ya da tugayı da Yunan NATO kolordu komutanlığına tahsis edilecek.



Harp akademilerinin planlı yurtdışı gezi faaliyetleri kapsamında karşılıklı ziyaretler düzenlenecek ve harp okulları ortak bilimsel faaliyetlerde bulunacak.



İki ülke arasında yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulacak





Amacımız Cem-Papandreu modelinin devam etmesi



Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Droutsas ise NTV'ye yaptığı açııklamalarda, Atina'nın hedefinin Yorgo Papandreu ve İsmail Cem'in dışişleri bakanlıkları döneminde oluşan işbirliği modelinin devam ettirilmesi olduğunu söyledi.



Bu süreçte ele alınacak en önemli konunun kıta sahanlığı olduğunu vurgulayan Droutsas, şunları kaydetti:



"Amacımız kıta sahanlığı sınırını çizmek. Bu görüşmelerde, açık uçlu bir sürece girmek istemiyoruz. Başbakan Papandreu'nun, sayın Erdoğan'a mekubunda da belirttiği gibi bunun için bir takvim belirlemeliyiz ve sonuca ulaşmaya çalışmalıyız. Eğer anlaşamazsak konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeyi planlıyoruz"



Kıbrıs konusunda çözüme ulaşmak için daha gidilecek yol olduğunu belirten Droutsas çözümün AB sürecinde olduğunun altını çizdi:



Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği üyesi. Müzakerelerden sonra uzlaşma sağlanırsa tüm Kıbrıs AB üyesi olacak. Kıbrıs AB içinde etkin olmalı. Bu her iki tarafın da çıkarına ve AB'nin de çıkarına. Çözüm avrupa çözümü olmalı."





İmtiyazlı üyelik önerisine katılmıyoruz



Droutsas Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediklerini yineledi:



"Yunanistan ve Başbakan Papandreu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini destekliyor. Yunanistan'ın duruşu bu yönde. Türkiye tam üye olmalı. İmtiyazlı üyelik gibi önerilere katılmıyoruz.



Yunan Dışişleri Bakan Vekili, Mayıs sonunda Başbakan Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyaretin iki ülke işbirliğinin ilerletilmesi için büyük bir fırsat olduğunu da belirtti.





