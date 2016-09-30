Türk-Yunan ilişkilerinde turizm ivmesi

Midilli adasının Vafios köyündeki zeytinliklerin ortasında taverna işleten Nikos Molvalis lezzetli yemekleriyle ün yapmış. Bu köyde batan şişme botları ve kundaklanan mülteci kamplarını hatırlatan hiçbir şey yok. Molvalis 2015 yazında ada sahillerinde batan teknelerden kazazedeleri kurtarma çalışmalarına katılmış. Yaşadıklarının etkisinden hâlâ kurtulamamış. ‘Yine olsa, gider yardım ederim' diyor. O günlerde dünyanın Midilli halkını yardımseverliğinden dolayı takdir edeceğini düşünüyormuş.

Onun yerine televizyondaki olumsuz görüntülerle ve turistleri Midilli'ye gitmemeleri yolunda uyaran medya haberleriyle karşılaşmış. Molvalis, "Midilli'de yaşayanların mültecileri istemediklerini söylüyorlar. Bu doğrudur. Kayıtları yapıldıktan sonra istedikleri Batı Avrupa ülkesine gönderilmelerini bekliyoruz” diyor. Ada halkı binlerce mültecinin Moria kampında tutulmasını doğru bulmuyor ve onların durumuna üzülüyor. Tavernacı Molvalis, ‘Avrupalıların kirden hastalık kaptıklarını sanıp adalarına gelmemelerinden' şikâyetçi.

Sezonu Türkler kurtardı

Yunan aşçı başta Almanlar olmak üzere Avrupalı turist gelmemesinden olduğu kadar vergilerin arttırılmasından da darbe aldıkları söylüyor. "Para kazanmıyorum, sezonu zararsız kapatırsam ne ala” diyor. Para kaybetmemesini komşu Türkiye'den gelen turistlere borçluymuş. Sezon sonlarına doğru 6 bin Türk turist ağırladıklarını ve turistlerin çoğunlukla paralı ve ağzının tadını bilen genç çiftlerden oluştuğunu, söylüyor. Molvalis, "Bazı kalabalık aileler de adamıza geldi. Sayelerinde cebimiz para gördü” diyor.

Kafeterya işleten Tenria Karamanoli de Midilli'nin adının mülteciler yüzünden kötüye çıkmasına üzülüyor. O da, "Türkiye'den turist gelmeseydi buradaki tesislerin çoğu kepenk indirirdi. Şimdiye kadar Türklere söylemediğimizi bırakmadık ama bu yıl bol sayıda harika Türk adamızı ziyaret etti” diyor.

20 öncesine kadar Türkiye ile Yunanistan'ın araları oldukça bozuktu. Türkiye'nin Yunan vatandaşlarına vize muafiyeti tanımasından sonra karşılıklı ziyaretler artmaya başladı. Mülteci krizinden önce Midilli arasına her yıl 30 bin Türk gitmekteydi. Sezon sonların doğru bu sayı 37 bine çıkarken 64 bin olan Avrupalı turist sayısı ise 24 bine düştü.

Sisam'da da durum aynı

Binlerce mülteciye geçiş noktası olan Türkiye'nin burnunun ucundaki Sisam adasında da durum farklı değil. Balık lokantası işleten Markos Kottoros, "Müslümanlar en iyi konuklarımız”,diyor. Kiralık otomobilleriyle bu yıl 7 bin Türk müşteriye hizmet veren Maria Aksiotu ise "Bazıları pek kural tanımıyor ve zaman mefhumu nedir bilmiyor ama müşteri olarak kabul ediyoruz. Türkler olmasa bu yıl ne yapardık?” Mülteci krizi ve ekonomik kriz Yunan adalarının turizmine ağır darbe indirdi. Ama kriz hiç olmazsa Türklerle Yunanları birbirlerine yaklaştırdı ve geçmişten kaynaklanan önyargıların azalmasını sağladı.

© Deutsche Welle Türkçe

Marianthi Milona