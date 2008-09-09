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Kültür-Sanat

Türk yönetmenler Toronto'da yarışıyor

En prestijli film etkinlikleri arasında tanımlanan Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek filmler arasında 5 Türk yönetmenin yapıtları yer alıyor.

09 Eylül 2008 03:00

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen festivalde, İtalya adına katılan Ferzan Özpetek'in "Mükemmel Bir Gün", Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun", Fatih Akın'ın "New York Seni Seviyorum", Yeşim Ustaoğlu'nun "Pandoranın Kutusu" ve Semih Kaptanoğlu'nun "Süt" isimli filmleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivalde, 64 ülkeden 312 film seyirciyle buluşacak. Festivale Brad Pitt, Charlize Theron ve Antonio Banderas gibi ünlü isimler de katılıyor. Festivalde filmleri gösterilecek olan Türk yönetmenlerin de Toronto'ya gelmeleri bekleniyor. Festival, 13 Eylül'deki ödül töreni ve kapanış seromonisi ile sona erecek.

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