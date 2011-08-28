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Kültür-Sanat

Türk yönetmen Almanya'da 'Yılın Genç Yönetmeni' seçildi

Nurkan Erpulat, Almanca yayımlanan “Theater Heute” dergisi tarafından, “Yılın Genç Yönetmeni” seçildi.

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - Nurkan Erpulat, Almanca yayımlanan “Theater Heute” dergisi tarafından, “Yılın Genç Yönetmeni” seçildi. Erpulat'ın sahnelediği “Verrücktes Blut” (Deli Kan) adlı oyunsa “Yılın Almanca Oyunu” unvanı aldı.
 

"Deli Kan" adlı oyunu ile “Theater Heute” dergisi tarafından “Yılın Genç Yönetmeni” unvanına layık görülen Nurkan Erpulat, çabalarının karşılık bulmuş olmasından dolayı oldukça mutlu. Uzun yıllardır Almanya'da oyunlar sahneleyen Erpulat, eserlerinin takdir görmüş olmasının kendisini kişisel olduğu kadar, Almanya’daki göçmenler adına da sevindirdiğini ifade ediyor. Erpulat,  “Burada yaşayan, yıllardır burada göçmen ya da göçmen kökenli olan vatandaşlarımız adına çok seviniyorum. Çünkü tiyatro ortamında, elli yıllık göç tarihi içerisinde kırk beş yıl boyunca özellikle Türk, Arap, Kürt, Yugoslav göçmenler, yani tiyatronun, yüksek kültürün daha küçük görüldüğü ülkelerden gelen göçmenlere biraz küçümsenerek bakıldı. Bu bağlamda genç yönetmen seçilmiş olmama çok seviniyorum" diye konuşuyor.



Çoğunluk toplumuna ironik eleştiri


Nurkan Erpulat’a “Yılın Genç Yönetmeni” unvanını getiren “Deli Kan” adlı oyun, “Winterreise” (Kış Seyahati) adlı oyunla birlikte, “Yılın Almanca Oyunu” seçildi. Peki, tiyatro eleştirmenleri tarafından onore edilen, geçen yıl Der Spiegel dergisi tarafından da “sezonun en iddialı oyunu” seçilen “Deli Kan” niçin bu kadar ilgi çekti? Yönetmen Nurkan Erpulat, oyunun içeriğinin ve ironik dilinin bu başarıda etkili olduğu görüşünde.


Deli Kan adlı oyunda bir öğretmen dersi dinlemeyen öğrencilere silah zoruyla Schiller'in oyunlarını çalıştırıyorDeli Kan adlı oyunda bir öğretmen dersi dinlemeyen öğrencilere silah zoruyla Schiller'in oyunlarını çalıştırıyorErpulat, “Oyun bir sınıf ortamında geçiyor. Bir öğretmen öğrencilerle beraber Schiller’in oyunlarını çalışmaya çalışıyor. Ama beceremiyor, çünkü öğrenciler öğretmeni dinlemiyor, onunla dalga geçiyor, gürültü yapıyorlar. Fakat nasıl oluyorsa, öğrencilerin birinin çantasından bir silah çıkıyor ve o silahı eline alıyor öğretmen, kapıyı kilitliyor ve silah zoruyla öğrencilere Schiller öğretiyor, silah zoruyla onlara medeniyet öğretiyor. Onlara maço olmamayı, düzgün Almanca konuşmayı öğretiyor. Ve onlar da bir anda düzgün Almanca konuşmaya başlıyorlar. Bunun üzerine kurulu, ironik bir yapı üzerinden aslında Alman toplumu ile göçmen toplumunu, kimin kendini öğretmen olarak görüp, kimin öğrenci olduğunu ve bunu nasıl bir tavırla yaptığını irdeleyen bir oyun” sözleriyle oyunu anlatıyor.



"Terörist rolleri veriliyor"


Almanya'da çok sayıda göçmen kökenli sanatçı bulunduğuna dikkat çeken Erpulat, buna rağmen klişelerin hala yıkılamamış olduğunu da ifade ediyor. Göçmen kökenli sanatçıların kendilerini gösterme fırsatı yakalamakta güçlük çektiğini ifade eden Yönetmen, "Su yüzüne çıkamıyorlar, çok destek görmüyorlar; oyuncuların büyük problemi var özellikle kara kaşlı, kara gözlü olmalarından dolayı. Soldan üçüncü terörist rolleri veriliyor" sözleriyle kimi önyargıların mevcut olduğuna dikkat çekiyor.



Festivalde sahnelenecek


“Deli Kan”, Berlin'in Kreuzberg semtindeki, Ballhaus Naunynstr. Kültür ve Sanat Evi tarafından Almanya’ya işçi göçünün 50’inci yılını kutlamak amacıyla düzenlenen “Almancı” adlı festivali kapsamında da sahnelenecek.



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