Türk Yıldızları'ndan şikayetçi anneye: Çocuğunuz uyuyabilsin diye...

Yarın yapacakları halka açık gösteri öncesinde prova uçuşları gerçekleştiren Türk Yıldızları'na ilginç bir şikayet geldi. Fazla gürültü yaptıkları, çocuğunu uyutamadığını söyleyen bir kadının sosyal medyaya yansıyan şikayeti üzerine Türk Yıldızları sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tolga Özbek’in haberine göre, Türk Yıldızları Twitter hesabından verdiği yanıtta, "20 dakikadır gürültü yapıyorlar diye bizi şikayet eden hanımefendi; Çocuğunuzu bu topraklarda güvenle uyutabilin diye o gürültüyü yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dünyada ses hızını aşan uçaklarla gösteri yapan az sayıda ekipten biri olan Türk Yıldızları bugün Polatlı’da Sakarya Zaferi’nin 93’üncü yıldönümü için gösteri yaptı. Yarın ise ana merkezleri Konya’da halka açık bir uçuş gerçekleştirecek.