Türk Yıldızları’ndan 'görevimizin başındayız’ mesajı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Facebook sayfası üzerinden yayınlanan mesajında, 15 Temmuz günü gerçekleşen darbe girişiminin Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin girişimi olduğunu ve darbe girişimine Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının ezici çoğunluğunun anında tepki verdiği duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Türk Yıldızları'nın Facebook sayfasından yayınlanan mesajı şöyle:

”Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarının ezici çoğunluğunun anında verdiği tepki ve kahraman Emniyet mensuplarımızın da bu konuda göstermiş olduğu kararlılık ile reddedilmiş ve hainler amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmişlerdir.

“Darbe girişimi başladıktan hemen sonra olayı duyan kadirşinas halkımız kendi bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek evlatlarını korumak ve demokratik hukuk sistemimize vurulacak darbeyi engellemek maksadıyla sokaklara çıkmış ve bu hainlere gereken en güzel ve en büyük dersi vermiştir. Yapılan hain girişimin engellenmesindeki en büyük rol yüce milletimizindir” denildi.

“Darbecilerin etkisiz hale getirildiği belirtilen mesajda, ”İllegal yapılanma mensubu darbeciler, şu an itibariyle etkisiz hale getirilmiş olup, hukuk sistemi içerisinde hak ettikleri en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Bu darbe girişimi esnasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza, kahraman emniyet mensuplarımıza ve içerisinde çok sayıda gencimizin de bulunduğu kadirşinas milletimizin kahraman evlatlarına Yüce Allah’tan rahmet, değerli aile fertleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir birimi olan Türk Yıldızları da devletimizin ve yüce milletimizin emrinde, görevinin başındadır”