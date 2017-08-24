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Bilim / Teknoloji

'Türk Yıldızları' Moskova semalarında uçacak

'Türk Yıldızları' Army-2017 Forumu'nda gösteri yapacak

24 Ağustos 2017 15:42

Türk-Rus ilişkilerinde bir ilk defa, Türkiye’den bir hava akrobasi ekibi Army-2017 Forumu’nda yer alacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın Uluslararası Askeri Teknik Forumu Army-2017'nin üçüncü gününde Patriot Parkı’nda gösteri yapacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Podmoskovye'de bulunan Kubinka'da önde gelen Rus grupları hava gösterisine katılacaklar. Alabino poligonunda ise Türk Yıldızları gösteri yapacak" denildi.

Army-2017 Forumu’nda Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Çin, Güney Kore, Pakistan, Slovakya, Tayland, Türkiye, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti dahil olmak üzere 14 ülkeden 78 yabancı şirket tekniklerini sergiliyor.

Army-2017, 22-27 Ağustos tarihlerinde Moskova bölgesindeki Partiot Park'ta gerçekleşecek.

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