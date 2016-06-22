Türk yıldızlara benzemek isteyen Körfez ülkesi vatandaşları estetik ameliyat için Türkiye'ye geliyor

Türk dizilerinin ilgiyle izlendiği Körfez ülkelerinde başroldeki oyunculara benzemek isteyenler, estetik ameliyat için Türkiye’ye geliyor. Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi Başkan Yardımcısı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Apaydın, sağlık turizmi kapsamında Ortadoğu ve Avrupa’dan çok sayıda hastanın Türk plastik cerrahlarını tercih ettiğini söylüyor.

Apaydın, sağlık turizmi için Türkiye’ye gelenlerin Türk dizi yıldızları gibi görünmek istediğini kaydederek, “Eskiden Hollywood yıldızları vardı ama şimdi bir İstanbul gerçeği var. İstanbul’da çok sayıda kaliteli dizi çekiliyor. Ortadoğu’da yaşayanlar bu dizilerin aktörlerine benzemek için ameliyat masasına yatıyor” diye konuştu.

Fotoğrafla geliyorlar

Ege Sağlık Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, estetik operasyon için Türkiye’yi seçenler arasında ilk sırayı Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan vatandaşlarının aldığını söyledi. “Türk dizi yıldızlarının fotoğrafıyla gelip ‘Aynı bunu istiyorum’ diyorlar” diyen Hozer, bu kişilerin Beren Saat’in yüz ifadesi, Kenan İmirzalıoğlu’nun burnu, Kıvanç Tatlıtuğ’un dudak yapısına sahip olmak istediğini anlattı.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak ise geçen yıl 746 bin kişinin sağlık turizmi kapsamında Türkiye’yi ziyaret ettiğini, 30-35 bin kişinin de yüz gerdirme, burun ve diğer estetik operasyonları geçirdiği bilgisini verdi. Son 10 yıldır dizilerin popülerlik kazanmasıyla Körfez ülkelerinde Türk hayranlığının başladığına değinen Çakmak, şunları söyledi: “Doktorla ilk iletişimi e-mail aracılığıyla kuruyorlar. Talepleriyle ilgili bilgi veriyorlar. En büyük hayranlıkları da Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’a.”

10 bin dolar harcıyorlar

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2012 yılında sağlık turizmi sıralamasında ilk 20’ye bile giremeyen Türkiye’nin, 2015’te hasta sayısı ve ciroda ilk 5’te yer aldığını anımsatan Dr. Zeki Hozer, saç ekimi ve plastik cerrahinin bu başarıda önemli paya sahip olduğunu söyledi. Hozer, en büyük talebin Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’dan olduğunu kaydetti. Türkiye’ye gelen bir turistin ortalama 750-800 dolar bıraktığını belirten Hozer, sağlık için gelen turistin ise 10 bin dolar civarında harcaması bulunduğunu anlattı.